Юрій Мушкетик не підписував заяву на підтримку Порошенка

Перед виборами 2019 відомий український письменник і Герой України Юрій Мушкетик заявив, що не підписував заяву на підтримку Петра Порошенка на майбутніх президентських перегонах. Про це він повідомив після оприлюднення відозви українських письменників, які закликали голосувати за діючого президента.

"Прошу не використовувати мене у боротьбі за посаду президента України. Я не давав згоди на використання мого імені у політичній заяві на підтримку Петра Порошенка", - заявив Юрій Мушкетик.

Юрій Мушкетик (фото: wikipedia.org)

Сама заява на підтримку Порошенка з'явилася у четвер, 21 березня. Автори у ній звернулися до українських громадян напередодні президентських виборів.

Документ підписали такі видатні українські літератори, як Іван Дзюба, Василь Герасим'юк, Любов Голота, Богдан Горинь, Віктор Женченко, Микола Жулинський, Анатолій Кичинський, В’ячеслав Медвідь, Дмитро Павличко, Михайло Сидоржевський, Віктор Терен, Тарас Федюк, Олег Чорногуз і Юрій Щербак.

Раніше експерти розповіли, що робити, якщо змушують голосувати за конкретного кандидата на президентських виборах 31 березня.

Також ми писали про те, що заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Максим Цуцкірідзе розповів про чотири найпоширеніших схеми підкупу виборців.