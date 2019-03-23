Юрий Мушкетик не подписывал заявление в поддержку Порошенко

Перед выборами 2019 известный украинский писатель и Герой Украины Юрий Мушкетик заявил, что не подписывал заявление в поддержку Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах. Об этом он сообщил после обнародования обращения украинских писателей, которые призывали голосовать за действующего президента.

"Прошу не использовать меня в борьбе за пост президента Украины. Я не давал согласия на использование моего имени в политическом заявлении в поддержку Петра Порошенко", - заявил Юрий Мушкетик.

Юрій Мушкетик (фото: wikipedia.org)

Само заявление в поддержку Порошенко появилась в четверг, 21 марта. Авторы в нем обратились к украинским гражданам накануне президентских выборов.

Документ подписали такие выдающиеся украинские литераторы, как Иван Дзюба, Василий Герасимьюк, Любовь Голота, Богдан Горынь, Виктор Женченко, Николай Жулинский, Анатолий Кичинский, Вячеслав Медвидь, Дмитрий Павлычко, Михаил Сидоржевский, Виктор Терен, Тарас Федюк, Олег Чорногуз и Юрий Щербак.

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