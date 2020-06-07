Зеленського помітили в м'ясному відділі супермаркету після велопрогулянки: відео

Зеленського впізнали далеко не всі
Президент України Володимир Зеленський був помічений в продуктовому магазині. Колишня журналістка побачила політика і почала знімати на телефон. Відповідне відео дівчина опублікувала в соціальній мережі Facebook.
"І люди сьогодні не впізнавали Володимира Зеленського. У м'ясному відділі я відштовхнула охоронця, який м'яко обмежив вхід... А на улюбленому відділі сиру мені стало цікаво, кого так охороняють", - прокоментувала Людмила.
Дівчина зазначила, що вирішила згадати колишнє. Адже в недалекому минулому вона була журналістом - писала статті і вела передачі на телебаченні.
Підписники неоднозначно відреагували на опублікований пост. Деякі не повірили в те, що президент може ходити по магазину, коли у нього так багато справ. А інших цей факт абсолютно не здивував:
Нагадаємо, що Зеленський оприлюднив незвичайний міні-фільм.
Ми писали, що Зеленський вивіз журналістів в ліс.
Автор: Дарья Русина