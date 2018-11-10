Забавна витівка перед боєм: мережу підірвало відео з Усиком

Олександр Усик потішив публіку перед боєм з Беллью (youtube.com/Sky Sports Boxing)

Один з кращих українських боксерів та чемпіон світу і у важкій ваговій категорії Олександр Усик забавно втрутився і зірвав інтерв'ю свого суперника британського боксера-професіонала Тоні Беллью. Курйозне відео було опубліковано на YouTube-каналі "Sky Sports Boxing".

Скріншот: кадр з відео (youtube.com/Sky Sports Boxing)



Британець спокійно давав інтерв'ю для "Sky Sports", однак в якийсь момент повинен був припинити його, оскільки Усик відволік усю увагу публіки на себе. Коли Тоні відповів на одне з питань журналістів, Олександр забавно виглянув з-за ширми і почав махати рукою і підморгнув.

Британський спортсмен, побачивши це, розсміявся і жартома відповів: "Ви бачите, він дивиться. Він скрізь".

Скріншот: кадр з відео (youtube.com/Sky Sports Boxing)

У коментарях до відео користувачі також відреагували позитивними емоціями та написали слова симпатії на адресу Усика. Всі коментарі були англійською мовою.

"Усик безсумнівно викликає симпатію", "Точно так само буде і в рингу - він буде всюди", "Вусик такий кумедний. Не можна не полюбити його", "Вусик - це людина з серцем дитини і видом серійного вбивці", "Прекрасний хлопець!", "Мені подобається те, що перед цим боєм немає брудної балаканини. Є тільки повага і трохи гумору", - прокоментували відео закордонні фани боксу і спортсменів.

До речі, ми писали про те, як тренер вразив кумедною історією з Усиком.

Нагадаємо, Усик запостив в мережі фото, яке "поставило в глухий кут" пiдписників, оскільки образ на фото, на їхню думку, вже дуже нагадує "гопника".

Нещодавно Усик рассказал як ледь не помер в дитинстві.

Відео: РБК-Україна