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Забавная выходка перед боем: сеть взорвало видео с Усиком

STYLERСпорт    10.11.2018 - 15:00

Александр Усик позабавил публику перед боем с Беллью (youtube.com/Sky Sports Boxing)

Один из лучших украинских боксеров и чемпион мира и в тяжелой весовой категории Александр Усик забавно вмешался и сорвал интервью своего соперника британского боксера-проффесионала Тони Беллью. Курьезное видео было опубликовано на YouTube-канале "Sky Sports Boxing".

Забавная выходка перед боем: сеть взорвало видео с Усиком

Скриншот: кадр из видео (youtube.com/Sky Sports Boxing)


Британец спокойно давал интервью для " Sky Sports", однако в какой-то момент должен был прекратить его, поскольку Усик отвлек все внимание публики на себя. Когда Тони отвечал на один из вопросов журналистов, Александр забавно выглянул из-за ширмы и начал махать рукой и подмигнул.

Британский спортсмен, увидев это, рассмеялся и в шутку ответил: "Вы видите, он смотрит. Он везде".

Забавная выходка перед боем: сеть взорвало видео с УсикомСкриншот: кадр из видео (youtube.com/Sky Sports Boxing)

В комментариях к видео пользователи также отреагировали положительными эмоциями и написали слова симпатии в адрес Усика. Все комментарии были на английском языке.

"Усик несомненно вызывает симпатию", "Точно так же будет и в ринге - он будет повсюду", "Усик такой забавный. Нельзя не полюбить его", "Усик - это человек с сердцем ребенка и видом серийного убийцы", "Прекрасный парень!", "Мне нравится то, что перед этим боем нет грязной болтовни. Есть только уважение и немного юмора", - прокомментировали видеоролик зарубежные фанаты бокса и спортсменов.

Кстати, мы писали о том, как тренер поразил забавной историей с Усиком.

Напомним, Усик запостил в сети фото, которое "поставило в тупик" подписчиков, поскольку образ на фото, по их мнению, уж очень напоминает "гопника".

Недавно Усик рассказал, как чуть не умер в детстве.

Видео: РБК-Украина

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