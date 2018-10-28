"Плакать будешь": тренер поразил забавной историей с Усиком

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Спортсмену "вынесли выговор"

Главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский рассказал, как боксер Александр Усик перед боем привел на тренировочную базу девушку. Об этом сообщает "Трибуна".

"Саша молодой, только что пришел. На базе в Конче-Заспе поставили камеры. Директором базы был Леонид Иосифович Смелаш, у меня с ним немного натянутые отношения были, он сильно свои порядки там устраивал. Вот выходит он и говорит мне: "Дмитрий, можешь зайти ко мне в кабинет?" Захожу, он включает камеру и показывает. Я смотрю и не могу ничего понять - темно, Усик выводит девочку из базы через проходную", - сказал он.

Примечательно, по словам Сосновского, что Усик выводил девушку еще до рассвета, в 4 утра.

"Утром я построил команду, тогда еще капитаном был Чигаев. Говорю: "Саша, не злись. Пацаны, мы договаривались? Попался? Попался ". Саша рассказал душещипательную историю, то его сестра приехала переночевать, а утром у нее поезд был - ей куда-то очень далеко ехать. Все понятно, рассказать они умели так, что плакать будешь", - подчеркнул он.

Однако, утверждает Сосновский, это не спасло украинца "от наказания".

"Режим был нарушен - я Усика отправил со сборов и сказал, что если еще раз такое будет, то будет исключен из штатной команды. А штатная команда - это зарплата. Больше такого не повторялось", - сказал он.

Напомним, Усик запостил в сети фото, которое "поставило в тупик" подписчиков, поскольку образ на фото, по их мнению, уж очень напоминает "гопника".

Кстати, недавно Усик рассказал, как чуть не умер в детстве.

Также ранее Усик откровенно высказался о рисках во время поездки в Москву на бой с Гассиевым.

Видео: РБК-Украина