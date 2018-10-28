"Плакати будеш": тренер вразив кумедною історією з Усиком

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Спортсмену "винесли догану"

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський розповів, як боксер Олександр Усик перед боєм привів на тренувальну базу дівчину. Про це повідомляє "Трибуна".

"Саша молодий, тільки що прийшов. На базі в Кончі-Заспі поставили камери. Директором бази був Леонід Йосипович Смелаш, у мене з ним трохи натягнуті стосунки були, він сильно свої порядки там влаштовував. Ось виходить він і каже мені: "Дмитро, можеш зайти до мене в кабінет?" Заходжу, він включає камеру і показує. Я дивлюся і не можу нічого зрозуміти - темно, Усик виводить дівчинку з бази через прохідну", - сказав він.

Примітно, за словами Сосновського, що Усик виводив дівчину ще до світанку, в 4 ранку.

"Вранці я побудував команду, тоді ще був капітаном Чигаєв. Кажу: "Саша, не гнівайся. Пацани, ми домовлялися? Попався? Попався ". Саша розповів жалісну історію, то його сестра приїхала переночувати, а вранці у неї потяг був - їй кудись дуже далеко їхати. Все зрозуміло, розповісти вони вміли так, що плакати будеш", - підкреслив він.

Однак, стверджує Сосновський, це не врятувало українця "від покарання".

"Режим був порушений - я Усика відправив зі зборів і сказав, що якщо ще раз таке буде, то буде виключений з штатної команди. А штатна команда - це зарплата. Більше такого не повторювалося", - сказав він.

Нагадаємо, Усик запостив в мережі фото, яке "поставив в глухий кут" передплатників, оскільки образ на фото, на їхню думку, вже дуже нагадує "гопника".

До речі, нещодавно Усик рассказал, як ледь не помер в дитинстві.

Також раніше Усик відверто висловився про ризики під час поїздки до Москви на бій з Гассієвим.

Відео: РБК-Україна