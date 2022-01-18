Культові The Rasmus націлилися на Євробачення 2022 з піснею про сильних жінок

Хлопці відзначають: їхня нова робота - "данина поваги сильним жінкам сьогоднішнього дня, які володіють своїм тілом, відчувають свою чуттєвість і сексуальність, і які сповнені рішучості бути рівними з чоловіками".

"Ця композиція розповідає про дівчину, вільну духом, яка бере від життя те, що хоче, не питаючи дозволу", - додає фронтмен The Rasmus Лаурі Юльонен.

Але на цьому сюрпризи не закінчуються.

Виявляється, саме з цією піснею фінські поп-рокери мають намір брати участь в... Євробаченні 2022.

Трек буде виконаний під час прямої телевізійної трансляції 26 лютого в рамках Uuden Musiikin Kilpailu - фінського нацвідбору на популярний європейський пісенний конкурс.

"Jezebel", швидше за все, стане частиною нового альбому The Rasmus, який вийде в 2022-му - через чотири роки з моменту виходу гучної платівки "Dark Matters".

Додамо, що в Україні The Rasmus дадуть великі концерти восени: в Києві (5 листопада), Львові (6 листопада), Одесі (7 листопада), Дніпрі (8 листопада) та Харкові (9 листопада).

Квитки можна буде купити з 14 травня на сайті організаторів туру фінів - "Першого Концертного Агентства".