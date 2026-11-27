GRIS

GRIS - приключенческий платформер 2018 года от испанской студии Nomada Studio. Главная героиня по имени Грис переживает болезненный период своей жизни, а ее внутренние переживания отражаются в окружающем мире, который в начале истории почти лишен цвета.

Акварельные пейзажи GRIS (скриншот с игры)

Игрок исследует древние руины, пустыни, леса и подводные локации, постепенно возвращая им краски. Во время путешествия платье героини приобретает новые способности, которые помогают преодолевать препятствия и решать интересные головоломки. В игре нет традиционных сражений, а героиня не может погибнуть. Историю рассказывают без привычных диалогов, передавая эмоции через музыку, анимацию и изменение окружающей среды.

Меня увлекает то, как разработчики используют цвета для рассказа истории. Крохотная фигура девушки среди огромных акварельных пейзажей, полупрозрачные постройки и плавные переходы между оттенками напоминают ожившие иллюстрации. GRIS кажется отличным выбором для вечера, когда хочется побыть наедине со своими мыслями и насладиться красивой историей.

Viewfinder

Viewfinder - приключенческая головоломка 2023 года от студии Sad Owl Studios, в которой можно изменять окружающую реальность с помощью обычных изображений. Игрок исследует созданный в виртуальной среде городок и выясняет, над чем работали его создатели.

Сюрреалистические локации Viewfinder (скриншот с игры)

Главная особенность этой игры - возможность превращать двумерные изображения в трехмерные пространства. Например, если на фотографии изображен мост, ее можно разместить перед собой и пройти по нему.

Представьте, что вы держите в руках открытку с живописным пейзажем, а уже через мгновение можете прогуляться на изображенном на ней месте. Именно эта возможность больше всего меня поражает в этой игре. Интересно также наблюдать, как в одном пространстве сочетаются реалистичные фотографии, цветные иллюстрации и простые карандашные рисунки.

Superliminal

Superliminal - головоломка от первого лица от студии Pillow Castle, впервые вышедшей в 2019 году. По сюжету главный герой становится участником экспериментальной программы терапии с помощью сновидений. Он оказывается внутри сна, из которого пытается найти выход.

Оптические иллюзии у Superliminal (скриншот с игры)

Игровые механики этой игры построены на оптических иллюзиях и особенностях перспективы. Размеры предметов можно изменять в зависимости от того, под каким углом и на каком расстоянии их размещать. К примеру, маленькую шахматную фигуру можно увеличить до размеров мебели, а обычный кубик превратить в платформу. Некоторые изображения, первоначально кажущиеся плоскими рисунками, при правильном ракурсе становятся объемными предметами.

Эта игра, по-моему, особенно удачно воспроизводит нелогичность сновидений. Знакомые комнаты внезапно меняют свои размеры, дверь ведет в неожиданные места, а привычные предметы ведут себя совсем не так, как в реальной жизни. В то же время подозрительно пустые коридоры и странные помещения создают легкое фоновое ощущение тревоги, придающее этому приключению загадочность.

The Gardens Between

The Gardens Between - приключенческая головоломка 2018 года от австралийской студии The Voxel Agents. Главные герои - лучшие друзья Арина и Френдт, которые оказываются на фантастических островах, наполненных предметами с их детства. Каждая локация помогает раскрыть отдельный эпизод их дружбы.

Острова детских воспоминаний в The Gardens Between (скриншот с игры)

Вместо обычного управления персонажами игрок в The Gardens Between контролирует течение времени. Его можно перематывать вперед и назад, изменяя последовательность событий и находя нужные моменты для взаимодействия с предметами. На островах встречаются огромные телевизоры, игрушки и другие вещи, которые становятся частью головоломок. Историю повествуют без диалогов, а атмосферу дополняет особая музыка.

Особенно волшебной мне кажется идея превратить детские воспоминания в отдельные мирки. Старые телевизоры, игрушки и знакомые бытовые предметы вызывают приятное чувство ностальгии. Созерцая эти острова, невольно хочется вспомнить собственное детство и людей, с которыми связаны его самые теплые моменты.

Manifold Garden

Manifold Garden - сюрреалистическая головоломка 2019 года от William Chyr Studio. Игрок оказывается среди огромных геометрических построек, вдохновленных работами нидерландского художника Маурица Корнелиса Эшера, известного своими изображениями невозможной архитектуры.

Бесконечная архитектура Manifold Garden (скриншот с игры)

В Manifold Garden можно изменять направление гравитации, превращая стены и потолок в поверхности для передвижения. Архитектурные конструкции бесконечно повторяются по разным направлениям, поэтому падение с высоты не означает гибели персонажа. Напротив, оно может помочь добраться до нужного места.

Огромная лестница, симметричные сооружения, необычное освещение и минималистическая графика создают удивительное сочетание покоя и дезориентации. Мне кажется, что даже без головоломок в этом мире можно долго бродить, рассматривая архитектуру. Особенно интересно, как после изменения направления гравитации и сама локация приобретает совсем другой вид.