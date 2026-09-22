Где работают украинки, которые зарабатывают больше 60 тысяч в месяц: опрос из Threads

Кондитер и повар

Одна из участниц рассказала, что работает частным поваром в семьях в Киеве. Она готовит домашнюю еду по пожеланиям клиентов - от завтраков до ужина, а также берет на себя закупку продуктов и планирование меню.

По ее словам, такая услуга позволяет семьям экономить время и не тратить каждый день силы на вопрос, что приготовить.

Еще одна участница совмещает работу начальницы сектора на фабрике с домашним делом - печет торты на заказ.

А другая женщина рассказала, что работает поваром в семье трижды в неделю, параллельно готовит домашние вкусности на заказ и получает пассивный доход от трех квартир, которые сдает в аренду.

Военная служба

Среди ответов была и женщина, которая отметила, что она - военнослужащая и постоянно находится на Донбассе. Она связала свой доход, в частности с выслугой лет.

IT и работа с искусственным интеллектом

В списке ответов ожидалась сфера IT. Одна из участниц рассказала, что работала в IT и зарабатывала более 100 тысяч гривен, однако впоследствии уволилась из-за сильного профессионального выгорания.

Другая участница назвала себя бизнес-аналитиком в IT, но при этом имеет еще два дополнительных занятия - выступает вокалисткой музыкальной группы и является владелицей ивент-агентства.

Еще одна женщина зарабатывает на создании контента с помощью искусственного интеллекта. Она рассказала, что создает AI-модели для американского рынка и получает от этого доход, значительно превышающий 60 тысяч гривен.

Собственная школа и преподавание

Среди ответов есть и история о собственном образовательном бизнесе. Участница опроса рассказала, что имеет школу английского языка, использует нейронауку в обучении и создала методологию.

По ее словам, школа имеет очередь на обучение, а сама основательница сознательно не спешит масштабировать бизнес, поскольку для нее более важно качество образования.

Другая участница обучает детей, подростков и взрослых программированию, робототехнике и электронике.

Творческие профессии

В ответах были и представительницы креативных индустрий.

Одна из женщин рассказала, что пишет песни по заказу и сотрудничает с украинскими артистами. Среди названных ею исполнителей - ЯКТАК, Макс Барских, Тина Кароль и Майорова.

Еще одна участница работает свадебной фотографией.

А кто-то объединяет сразу несколько направлений - бизнес-аналитику, выступления в музыкальной группе и собственное ивент-агентство.

Психотерапия и работа с людьми

Среди участниц опроса есть и психотерапевт, которая работает очно в Киеве и онлайн. Она отметила, что пришла к этой профессии после 30-летней карьеры в кино и телевидении.

Еще одна женщина работает няней в семьях. Она призналась, что любит детей, однако эта работа физически и морально тяжела и требует время на восстановление.

Бьюти и сладости

Отдельно в обсуждении упоминались бьюти-профессии. Одна из участниц рассказала, что раньше зарабатывала более 60 тысяч гривен в качестве бровиста, однако после переезда в Одессу была вынуждена начинать клиентскую базу фактически с нуля.

Еще одна женщина занимается изготовлением маршмэллоу на заказ и учит других их делать.

Байерство и перепродажа товаров

Еще один вариант заработка, который описала участница, - работа байерм-ресейлером. Она заказывает товары непосредственно у китайских поставщиков и перепродает в Украине.

В качестве примера женщина привела купальник с отметкой бренда Dior, который, по ее словам, приобрела примерно за 110 гривен, а продавала в Украине за 1300 гривен. Она подчеркнула, что продает гораздо больше товаров, чем только купальники.

В то же время речь идет о репликах брендовых товаров, а потому подобная деятельность может иметь юридические и этические риски, связанные с использованием чужих торговых марок.

Инженерия и технические профессии

Не все участницы опроса сообщили о доходе более 60 тысяч гривен. Одна из женщин написала, что немного не дотягивает до этой суммы, работая инженером телекоммуникаций и занимаясь, в частности, сваркой оптического волокна.

Ее ответ показывает, что высокий доход в технических профессиях может быть связан с опытом и узкой специализацией.

Что объединило ответы

Из ответов в Threads видно, что участницы получают высокий доход очень разными способами. Кто-то имеет одну высокооплачиваемую профессию, а кто-то объединяет основную работу с собственным делом, подработкой, творчеством или пассивным доходом.

Среди названных сфер - IT, аналитика, образование, кулинария, бьюти, фотография, музыка, психотерапия, технические специальности, военная служба и предпринимательство.

При этом сами ответы не дают оснований делать вывод, что именно эти профессии гарантированно обеспечивают доход более 60 тысяч гривен. Это только опыт конкретных пользователей Threads, которые присоединились к обсуждению.