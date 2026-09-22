Де працюють українки, які заробляють понад 60 тисяч на місяць: опитування з Threads

Кондитер та кухар

Одна з учасниць розповіла, що працює приватною кухаркою у сім'ях у Києві. Вона готує домашню їжу за побажаннями клієнтів - від сніданків до вечері, а також бере на себе закупівлю продуктів і планування меню.

За її словами, така послуга дозволяє родинам економити час і не витрачати щодня сили на питання, що приготувати.

Ще одна учасниця поєднує роботу начальниці сектору на фабриці з домашньою справою - пече торти на замовлення.

А інша жінка розповіла, що працює кухаркою в родині тричі на тиждень, паралельно готує домашні смаколики на замовлення та отримує пасивний дохід від трьох квартир, які здає в оренду.

Військова служба

Серед відповідей була й жінка, яка зазначила, що є військовослужбовицею та постійно перебуває на Донбасі. Вона пов'язала свій дохід, зокрема, з вислугою років.

IT та робота зі штучним інтелектом

У списку відповідей очікувано опинилася сфера IT. Одна з учасниць розповіла, що працювала в IT та заробляла понад 100 тисяч гривень, однак згодом звільнилася через сильне професійне вигорання.

Інша учасниця назвала себе бізнес-аналітикинею в IT, але при цьому має ще два додаткових заняття - виступає вокалісткою музичного гурту та є власницею івент-агенції.

Ще одна жінка заробляє на створенні контенту за допомогою штучного інтелекту. Вона розповіла, що створює AI-моделі для американського ринку та отримує від цього дохід, який значно перевищує 60 тисяч гривень.

Власна школа та викладання

Серед відповідей є й історія про власний освітній бізнес. Учасниця опитування розповіла, що має школу англійської мови, використовує нейронауку у навчанні та створила власну методологію.

За її словами, школа має чергу на навчання, а сама засновниця свідомо не поспішає масштабувати бізнес, оскільки для неї важливіша якість освіти.

Інша учасниця навчає дітей, підлітків і дорослих програмуванню, робототехніки та електроніки.

Творчі професії

У відповідях були й представниці креативних індустрій.

Одна з жінок розповіла, що пише пісні на замовлення та співпрацює з українськими артистами. Серед названих нею виконавців - ЯКТАК, Макса Барських, Тіну Кароль та Майорова.

Ще одна учасниця працює весільною фотографкою.

А хтось поєднує одразу кілька напрямків - бізнес-аналітику, виступи у музичному гурті та власну івент-агенцію.

Психотерапія та робота з людьми

Серед учасниць опитування є й психотерапевтка, яка працює очно в Києві та онлайн. Вона зазначила, що прийшла до цієї професії після 30-річної кар'єри в кіно та на телебаченні.

Ще одна жінка працює нянею у родинах. Вона зізналася, що любить дітей, однак ця робота є фізично та морально важкою і потребує часу на відновлення.

Б'юті та солодощі

Окремо в обговоренні згадувалися б'юті-професії. Одна з учасниць розповіла, що раніше заробляла понад 60 тисяч гривень як бровистка, однак після переїзду до Одеси була змушена починати клієнтську базу фактично з нуля.

Ще одна жінка займається виготовленням маршмелоу на замовлення та навчає інших їх робити.

Байєрство та перепродаж товарів

Ще один варіант заробітку, який описала учасниця, - робота байєркою-ресейлеркою. Вона замовляє товари безпосередньо у китайських постачальників і перепродає їх в Україні.

Як приклад жінка навела купальник із позначкою бренду Dior, який, за її словами, придбала приблизно за 110 гривень, а продавала в Україні за 1300 гривень. Вона наголосила, що продає значно більше товарів, ніж лише купальники.

Водночас у такій схемі йдеться про репліки брендових товарів, а тому подібна діяльність може мати юридичні та етичні ризики, пов'язані з використанням чужих торговельних марок.

Інженерія та технічні професії

Не всі учасниці опитування повідомили про дохід понад 60 тисяч гривень. Одна з жінок написала, що трохи не дотягує до цієї суми, працюючи інженеркою телекомунікацій та займаючись, зокрема, зварюванням оптичного волокна.

Її відповідь показує, що високий дохід у технічних професіях також може бути пов'язаний із досвідом і вузькою спеціалізацією.

Що об'єднало відповіді

З відповідей у Threads видно, що учасниці отримують високий дохід дуже різними способами. Хтось має одну високооплачувану професію, а хтось поєднує основну роботу з власною справою, підробітками, творчістю або пасивним доходом.

Серед названих сфер - IT, аналітика, освіта, кулінарія, б'юті, фотографія, музика, психотерапія, технічні спеціальності, військова служба та підприємництво.

При цьому самі відповіді не дають підстав робити висновок, що саме ці професії гарантовано забезпечують дохід понад 60 тисяч гривень. Це лише досвід конкретних користувачок Threads, які долучилися до обговорення.