Detroit: Become Human, The Walking Dead и Undertale: популярные игры, где ваши решения влияют на сюжет

The Stanley Parable

The Stanley Parable - игра об офисном работнике Стэнли, который однажды обнаруживает, что все его коллеги куда-то исчезли. С этого момента обычная прогулка по пустому офису превращается в постоянный диалог между игроком и рассказчиком. Он объясняет, куда нужно идти, что должно произойти дальше и каким будет следующий шаг. А вы можете просто сделать наоборот.

Одна из концовок (скриншот по игре)

Главная сила The Stanley Parable - в самоиронии. Игра постоянно ломает четвертую стену, высмеивает типичные правила видеоигр и заставляет задуматься, насколько свободен игрок в мире, где сценарист уже предсказал его неповиновение. Лично мне эта игра понравилась тем, что со временем появляется определенный азарт - "а что случится, если я сделаю вот так?"

Detroit: Become Human

Detroit: Become Human переносит события в Детройт 2036 года, где андроиды стали обычной частью человеческого общества. История повествуется через трех героев, каждый из которых находится в разной точке этого конфликта. Один расследует преступления, связанные с андроидами, другой пытается понять собственное предназначение, а третий оказывается в сложных семейных обстоятельствах.

Один из главных героев игры (скриншот по игре)

Игра особенно интересна своей структурой. После прохождения сцен можно просматривать специальные схемы, показывающие разные маршруты внутри эпизода. Это фактически карта альтернативной истории, где видно, сколько вариантов осталось за пределами вашего прохождения.

Главной особенностью игры для меня является то, что никто не скажет вам правильно ли было ваше решение - вы сами решаете, что в игре есть "правильно". Вы можете убить кого-нибудь из главных героев еще в самом начале игры и дальнейшая история просто продолжится без них.

Life Is Strange

Life Is Strange рассказывает историю Макс Колфилд - студентки, которая возвращается в родной город и неожиданно получает способность перематывать время. Механика быстро становится основным способом взаимодействия с миром: можно вернуться на несколько секунд назад, изменить реплику, проверить другой вариант действий или попытаться избежать ошибки.

Главная героиня (скриншот по игре)

Но главная особенность игры - не самая суперсила, а то, как она меняет привычную структуру приключенческой игры. Вместо мгновенной реакции игрок получает возможность сначала экспериментировать, а потом уже определяться. На этом фоне развивается история Макса, ее дружбы, проблемы в школе и мистическая линия, которая постепенно выходит на первый план.

Несмотря на то, что главная героиня обладает способностью перематывать время, эта суперспособность не даст влиять во всех моментах на сюжет. Иногда придется принимать безвозвратное решение.

The Walking Dead

The Walking Dead от Telltale Games использует вселенную одноименных комиксов, но рассказывает отдельную историю. В центре - Ли, который после начала зомби-апокалипсиса встречает маленькую девочку Клементину, потерявшую своих родителей. Их путешествие постепенно превращается в историю о доверии, ответственности и попытке остаться человеком в мире, где привычные правила больше не работают.

Ли и Клементина (скриншот по игре)

Вместо больших открытых локаций игра концентрируется на диалогах, постановке сцен и персонажах. Важную роль играют короткие промежутки времени, когда нужно быстро выбрать реплику или действие. Поэтому игра постоянно держит в напряжении, хотя значительная часть прохождения состоит не из боев, а из разговоров и наблюдения за людьми вокруг.

Лично я перепроходила эту игру несколько раз и каждый раз видела в ней что-нибудь новое. Это очень душевная, местами щемящая история, которая не оставит никого равнодушным.

Beyond: Two Souls

Beyond: Two Souls - это сюжетная игра о Джоди Холмс, которая с детства имеет необычную связь с невидимой сущностью по имени Айден. История охватывает разные периоды жизни героини - от детства до взрослого возраста. При этом игрок может руководить не только Джоди, но и Айденом, обладающим собственными возможностями и взаимодействующим с окружающим миром.

Джоди Холмс (скриншот по игре)

Сюжет больше сосредотачивается на самой героини и игровой процесс прыгает между разными моментами ее жизни. Такая структура позволяет игроку самостоятельно постепенно складывать биографию Джоди из отдельных эпизодов и лучше понять, как сверхъестественная способность повлияла на ее жизнь, отношения и восприятие самой себя.

Heavy Rain

Heavy Rain - детективный триллер о поисках мальчика, похищенного серийным преступником, которого называют Убийцей оригами. История рассказывается от имени четырех героев, которые оказываются вовлеченными в одно дело. Каждый имеет свою перспективу, поэтому одна и та же ситуация может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от персонажа, которым вы управляете.

Один из моментов (скриншот по игре)

Игра сделала ставку на кинематографическую постановку и взаимодействие с окружающей средой. Вместо сложной боевой системы здесь много бытовых действий: открыть дверь, посмотреть комнату, найти предмет или поговорить с человеком.

В критических сценах используются быстрые комбинации кнопок, поэтому простое действие может превратиться в напряженный эпизод. В этой игре игрок не просто наблюдает за расследованием, а проходит вместе с героями.

Undertale

Undertale - ролевая игра, которая намеренно играется с ожиданиями от жанра. Игрок попадает в пиксельный подземный мир, населенный монстрами и постепенно знакомится с его жителями. В боях можно не ограничиваться атакой: отдельных противников можно побеждать с помощью различных действий, диалогов и других способов взаимодействия.

Начало игры (скриншот с игры)

За простым визуальным стилем скрывается игра, постоянно экспериментирующая с жанровыми правилами. Undertale помнит определенные действия игрока, возвращается к ним в диалогах и иногда прямо обращается к человеку вне персонажа. Поэтому прохождение постепенно превращается в своеобразный диалог между игрой и игроком.

Именно способность ломать четвертую стену и играть с ожиданиями аудитории сделала Undertale одной из самых заметных инди-RPG своего поколения.