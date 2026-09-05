Есть у многих в шкафу: фэшн-блогерша назвала вещь, которая станет хитом осени 2026

Легинсы со штрипками - главная вещь трендового образа

Основой одной из самых актуальных формул этой осенью фэшн-блогерша называет брюки-легинсы со штрипками. Это модель, плотно прилегающая к фигуре, а специальная полоска ткани внизу фиксирует брюки под стопой или на обуви.

Штрипки придают образу характерной ретро-эстетики, но в то же время легко вписываются в современный гардероб. Главное - правильно подобрать обувь и верх, чтобы образ выглядел актуально, а не как возвращение к моде прошлых десятилетий.

Если легинсы остались в вашем шкафу с предыдущих лет, не спешите их откладывать. Напротив, этой осенью самое время дать им вторую жизнь.

А если этой модели у вас еще нет, она может стать одним из вариантов обновления осеннего гардероба.

С чем носить легинсы со штрипками

Особое внимание следует уделить обуви. Фэшн-блогерша советует совмещать легинсы со штрипками с каблуками, натягивая штрипки непосредственно на обувь.

Такое решение делает образ более собранным, визуально вытягивает ноги и помогает избавиться от слишком спортивного настроения легинсов. В результате привычная модель выглядит гораздо интереснее и становится полноценной частью модного образа.

А вот с верхом можно экспериментировать. Здесь есть сразу несколько удачных вариантов, позволяющих адаптировать тренд под свой стиль.

Ветровка в стиле 80-х или 90-х

Один из вариантов - ветровка с эстетикой 80-х или 90-х годов. Такое сочетание подчеркивает ретро настроение образа, но при этом остается актуальным для современного гардероба.

К тому же ветровки такого кроя уже не первый сезон остаются среди модных вещей. Поэтому вполне возможно, что нужная модель у вас уже есть.

В таком случае не нужно покупать что-то новое - достаточно посмотреть на знакомые вещи под другим углом и попытаться стилизовать их вместе.

Лонгслив, блуза или свитер с акцентными плечами

Еще один способ носить легинсы со штрипками - добавить к ним лонгслив, блузу, рубашку, свитшот или свитер.

Но есть важный нюанс: особенно эффектно будет смотреться верх с выразительной линией плеч. Это могут быть большие подплечники, объемные плечи или просто конструктивный крой, создающий четкий силуэт.

Такое соединение работает благодаря контрасту: узкий низ уравновешивается более объемным верхом. Именно поэтому образ не выглядит слишком простым и приобретает более модный и продуманный вид.

Фэшн-блогерша обращает внимание именно на этот прием и советует не бояться делать плечи заметным акцентом образа.

Трендовый образ можно собрать из уже имеющихся вещей

Одно из главных преимуществ этой формулы - ее легко повторить без полного обновления гардероба. Для старта достаточно легинсов со штрипками, обуви на каблуке и верхней вещи с акцентной линией плеч.

Если же хочется более расслабленного настроения, вместо блузы можно выбрать ретроветровку. Она придаст образу спортивного характера, а каблуки и штрипки сделают его более выразительным.

Сама фэшн-блогерша признается, что уже имеет вещи для такого сочетания - брюки-легинсы со штрипками и блузу с подплечниками. По ее словам именно такую формулу она планирует носить осенью.

Так что вещи, которые долгое время могли казаться устаревшими, этой осенью не стоит спешить прятать подальше. Легинсы со штрипками возвращаются в фокус, а правильная обувь и выразительный верх помогут вписать этот ретротренд в современный гардероб.