Є у багатьох у шафі: фешн-блогерка назвала річ, яка стане хітом осені 2026

Легінси зі штрипками - головна річ трендового образу

Основою однієї з найактуальніших формул цієї осені фешн-блогерка називає брюки-легінси зі штрипками. Це модель, яка щільно прилягає до фігури, а спеціальна смужка тканини внизу фіксує брюки під стопою або на взутті.

Штрипки додають образу характерної ретро-естетики, але водночас легко вписуються у сучасний гардероб. Головне - правильно підібрати взуття та верх, щоб образ виглядав актуально, а не як повернення до моди минулих десятиліть.

Якщо такі легінси залишилися у вашій шафі з попередніх років, не поспішайте їх відкладати. Навпаки, цієї осені саме час дати їм друге життя.

А якщо цієї моделі у вас ще немає, вона може стати одним із варіантів для оновлення осіннього гардероба.

З чим носити легінси зі штрипками

Особливу увагу варто приділити взуттю. Фешн-блогерка радить поєднувати легінси зі штрипками з підборами, натягуючи штрипки безпосередньо на взуття.

Таке рішення робить образ більш зібраним, візуально витягує ноги та допомагає позбутися надто спортивного настрою легінсів. У результаті звична модель виглядає значно цікавіше та стає повноцінною частиною модного образу.

А от із верхом можна експериментувати. Тут є одразу кілька вдалих варіантів, які дозволяють адаптувати тренд під власний стиль.

Вітрівка у стилі 80-х або 90-х

Один із варіантів - вітрівка з естетикою 80-х або 90-х років. Таке поєднання підкреслює ретро-настрій образу, але при цьому залишається актуальним для сучасного гардероба.

До того ж вітрівки такого крою вже не перший сезон залишаються серед модних речей. Тому цілком можливо, що потрібна модель у вас уже є.

У такому разі не потрібно купувати щось нове - достатньо подивитися на знайомі речі під іншим кутом і спробувати стилізувати їх разом.

Лонгслів, блуза або светр з акцентними плечима

Ще один спосіб носити легінси зі штрипками - додати до них лонгслів, блузу, сорочку, світшот або светр.

Але є важливий нюанс: особливо ефектно виглядатиме верх із виразною лінією плечей. Це можуть бути великі підплічники, об'ємні плечі або просто конструктивний крій, який створює чіткий силует.

Таке поєднання працює завдяки контрасту: вузький низ врівноважується більш об'ємним верхом. Саме тому образ не виглядає надто простим і набуває більш модного та продуманого вигляду.

Фешн-блогерка звертає увагу саме на цей прийом і радить не боятися робити плечі помітним акцентом образу.

Трендовий образ можна зібрати з речей, які вже є

Одна з головних переваг цієї формули - її легко повторити без повного оновлення гардероба. Для старту достатньо легінсів зі штрипками, взуття на підборах і верхньої речі з акцентною лінією плечей.

Якщо ж хочеться більш розслабленого настрою, замість блузи можна обрати ретровітрівку. Вона додасть образу спортивного характеру, а підбори та штрипки зроблять його більш виразним.

Сама фешн-блогерка зізнається, що вже має речі для такого поєднання - брюки-легінси зі штрипками та блузу з підплічниками. За її словами, саме таку формулу вона планує носити восени.

Тож речі, які довгий час могли здаватися застарілими, цієї осені не варто поспішати ховати подалі. Легінси зі штрипками повертаються у фокус, а правильне взуття та виразний верх допоможуть вписати цей ретротренд у сучасний гардероб.