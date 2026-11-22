С мехом, короткий или длинный: какой пуховик выбрать на зиму 2027
В зимнем сезоне 2026-2027 меняются модные акценты в верхней одежде. Некоторые привычные фасоны уходят на второй план, а на первый выходят модели с интересными деталями и необычным кроем.
Styler со ссылкой на видео в Instagram фэшн-блогерши под ником julia_stylelover рассказывает, какой пуховик выбрать, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно.
Какие пуховики будут модными зимой 2027
Пуховики с объемным меховым воротником
Первый вариант - пуховики с большим меховым воротником. Чаще всего это модели средней длины, в которых воротник становится главным акцентом образа.
Блогерша советует выбирать выразительный, объемный мех, который имеет максимально натуральный вид. Важно, чтобы он был качественным, имел аккуратную текстуру и не выглядел слишком искусственным.
Такой пуховик может стать главной деталью зимнего образа. Его можно сочетать с базовыми джинсами, сапогами, ботинками и сдержанными аксессуарами.
Укороченные объемные пуховики
Еще один актуальный фасон - короткий объемный пуховик. Он имеет свободный силуэт и заметный объем, благодаря чему образ выглядит современно и непринужденно.
В то же время фэшн-блогерша обращает внимание на практичность такой модели: из-за укороченной длины он может быть недостаточно теплым для сильных морозов.
Такой вариант подойдет для относительно теплой зимней погоды или для тех, кто в основном передвигается на автомобиле. Сочетать его можно с широкими джинсами, утепленными брюками и объемной обувью.
Длинные объемные пуховики-пальто
Третий фасон, на который советует обратить внимание блогерша, - длинный объемный пуховик, по силуэту напоминающий пальто.
Его главное преимущество - универсальность. Такая модель сочетает практичность верхней зимней одежды с более элегантным видом классического пальто.
Длинный пуховик-пальто можно носить не только с повседневными джинсами, но и классическими комплектами для офиса. Он также будет хорошо выглядеть с трикотажными и спортивными костюмами.
Это удачный выбор для тех, кто хочет иметь одну универсальную верхнюю одежду для разных ситуаций и не ограничиваться только спортивным стилем зимой.
Можно ли носить классические пуховики
Несмотря на появление новых модных фасонов, отказываться от привычных моделей не нужно. Фешн-блогерша отмечает, что классические прямые пуховики средней длины остаются актуальной базой зимнего гардероба.
Прямой пуховик без лишнего декора легко комбинируется с разной одеждой и подходит для ежедневного использования. Поэтому, если у вас уже есть такая модель в хорошем состоянии, покупать новую ради модных тенденций необязательно.
Какие пуховики потеряли актуальность в 2027 году
Не актуально смотрятся пуховики с чрезмерным декором, массивными контрастными логотипами и большим количеством декоративных элементов, например, баска, ремень из такого же материала, как пуховик. Они могут делать образ перегруженным и устаревшим.
Также следует осторожно относиться к моделям с неестественным с виду искусственным мехом, слишком сложными принтами и большим количеством блестящей фурнитуры.
Вышли из моды так называемые пуховики-"гусеницы" - объемные стеганные куртки с частыми горизонтальными секциями-перетяжками, визуально напоминающими тело гусеницы.
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