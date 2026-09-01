Только самые внимательные найдут всех сов в осеннем лесу: у вас есть 30 секунд

Найдите всех сов на картинке

Поставьте таймер на 30 секунд и внимательно просмотрите изображение.

Некоторые совы могут сразу броситься в глаза, однако именно на этом и построена ловушка. Другие птицы почти полностью сливаются с корой деревьев, сухими листьями и темными участками леса.

Не пытайтесь сразу угадать их количество. Ваша задача заметить каждую сову до завершения отсчета.

Оптическая головоломка на внимательность (изображение сгенерировано ИИ)

Что делать, если не можете найти последнюю сову

Самое сложное в таких тестах - не первые несколько находок, а последняя. Мозг быстро запоминает уже замеченные места, поэтому взгляд невольно возвращается к ним снова и снова.

Чтобы этого избежать, измените направление поиска. Если сначала рассматривали картинку слева направо, теперь начните с противоположного угла.

Особенно внимательно проверяйте границы между объектами: места, где ствол переходит в листву, ветки накладываются друг на друга, а темные участки образуют очертания, похожие на силуэт птицы.

Еще одна подсказка - не ищите целую сову. Попытайтесь замечать отдельные характерные детали: круглые глаза, контуры головы или узор перьев. Так найти хорошо замаскированную птицу может быть гораздо проще.

Правильный ответ

На картинке спрятались 8 сов.

Если удалось найти всех за 30 секунд, то вы блестяще справились. А если одна или две совы остались незамеченными - просто посмотрите на картинку еще раз, но уже без таймера.

Вполне возможно, вы удивитесь, как хорошо они были замаскированы.

Ответ к головоломке (изображение сгенерировано ИИ)