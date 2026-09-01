Только самые внимательные найдут всех сов в осеннем лесу: у вас есть 30 секунд
С первого взгляда это обычный осенний лес с небольшим домиком и ручьем. Но стоит задержать взгляд на изображении немного длиннее и головоломка "оживает" - среди деревьев, веток и листьев начинают появляться совы.
Styler предлагает проверить свою внимание с помощью новой оптической иллюзии. Попытайтесь найти всех птиц, но не тратьте на поиски более 30 секунд.
Найдите всех сов на картинке
Поставьте таймер на 30 секунд и внимательно просмотрите изображение.
Некоторые совы могут сразу броситься в глаза, однако именно на этом и построена ловушка. Другие птицы почти полностью сливаются с корой деревьев, сухими листьями и темными участками леса.
Не пытайтесь сразу угадать их количество. Ваша задача заметить каждую сову до завершения отсчета.
Что делать, если не можете найти последнюю сову
Самое сложное в таких тестах - не первые несколько находок, а последняя. Мозг быстро запоминает уже замеченные места, поэтому взгляд невольно возвращается к ним снова и снова.
Чтобы этого избежать, измените направление поиска. Если сначала рассматривали картинку слева направо, теперь начните с противоположного угла.
Особенно внимательно проверяйте границы между объектами: места, где ствол переходит в листву, ветки накладываются друг на друга, а темные участки образуют очертания, похожие на силуэт птицы.
Еще одна подсказка - не ищите целую сову. Попытайтесь замечать отдельные характерные детали: круглые глаза, контуры головы или узор перьев. Так найти хорошо замаскированную птицу может быть гораздо проще.
Правильный ответ
На картинке спрятались 8 сов.
Если удалось найти всех за 30 секунд, то вы блестяще справились. А если одна или две совы остались незамеченными - просто посмотрите на картинку еще раз, но уже без таймера.
Вполне возможно, вы удивитесь, как хорошо они были замаскированы.
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