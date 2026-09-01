Лише найуважніші знайдуть усіх сов в осінньому лісі: у вас є 30 секунд

Знайдіть усіх сов на картинці

Поставте таймер на 30 секунд і уважно роздивіться зображення.

Деякі сови можуть одразу впасти в око, проте саме на цьому й побудована пастка. Інші птахи майже повністю зливаються з корою дерев, сухим листям та темними ділянками лісу.

Не намагайтеся одразу вгадати їхню кількість. Ваше завдання помітити кожну сову до завершення відліку.

Оптична головоломка на уважність (зображення згенеровано ШІ)

Що робити, якщо не можете знайти останню сову

Найскладніше у таких тестах - не перші кілька знахідок, а остання. Мозок швидко запам'ятовує вже помічені місця, тому погляд мимоволі повертається до них знову і знову.

Щоб цього уникнути, змініть напрямок пошуку. Якщо спочатку розглядали картинку зліва направо, тепер почніть із протилежного кута.

Особливо уважно перевіряйте межі між об'єктами: місця, де стовбур переходить у листя, гілки накладаються одна на одну, а темні ділянки утворюють обриси, схожі на силует птаха.

Ще одна підказка - не шукайте цілу сову. Спробуйте помічати окремі характерні деталі: круглі очі, контури голови або візерунок пір'я. Так знайти добре замаскованого птаха може бути значно простіше.

Правильна відповідь

На зображенні заховалися 8 сов.

Якщо вдалося відшукати всіх за 30 секунд, то ви блискуче впоралися. А якщо одна чи дві сови залишилися непоміченими - просто подивіться на картинку ще раз, але вже без таймера.

Цілком можливо, ви здивуєтеся, наскільки добре вони були замасковані.

Відповідь до головоломки (зображення згенеровано ШІ)