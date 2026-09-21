Лоферы, мюли или jazz shoes: чем заменить кроссовки этой осенью

Почему кроссовки больше не в моде

Кроссовки в последние годы стали чуть ли не главной обувью для повседневных образов. Их носили с джинсами, брюками, платьями и даже деловыми костюмами. Однако модные тенденции меняются, и в этом сезоне привычные спортивные модели постепенно уходят на второй план.

В частности, такие популярные модели как Adidas Samba, Gazelle и New Balance 530 больше не называют ключевым трендом сезона. Впрочем, это совсем не значит, что любимые кроссовки нужно выбрасывать. Если они нравятся вам и остаются комфортными, их, конечно, можно продолжать носить.

А вот для тех, кто хочет освежить гардероб и добавить в образы более актуальную обувь, есть несколько интересных вариантов.

Лоферы

Первой альтернативой кроссовкам могут стать лоферы. Правда, массивные модели на толстой или тракторной подошве, которые еще недавно были буквально повсюду, в этом сезоне уже не относятся к наиболее актуальным.

На смену им приходят классические лоферы с тонкой подошвой. Они имеют более утонченный вид и легко сочетаются с разными вещами - от джинсов до классических брюк и юбок.

Еще один вариант - мягкие лоферы, которые по форме напоминают слиперы. Они особенно понравятся тем, кто ищет максимально комфортную обувь на каждый день.

Лоферы на каблуке

А вот среди самых необычных тенденций сезона - лоферы на каблуке. Именно такие модели представили люксовые бренды.

Они могут иметь острый носок или удлиненную квадратную форму. По цветам дизайнеры не ограничиваются только классическим черным: в коллекциях можно встретить бордовые, белые и другие варианты.

Такая обувь точно привлекает внимание, однако она достаточно специфична. Лоферы на каблуке подойдут далеко не каждой поклоннице классического стиля, но именно как модный акцент они сейчас актуальны.

Jazz shoes

Еще одна интересная замена кроссовкам - так называемая джазовая обувь, или jazz shoes.

Этот тренд обрел новую жизнь после показов CELINE, а впоследствии подобные модели начали появляться и у других брендов.

По дизайну jazz shoes напоминают своеобразный гибрид балеток и кроссовок. У них очень мягкая конструкция и тонкая подошва, поэтому практически не ощущаются на ноге.

Именно комфорт - одно из главных преимуществ такой обуви. В то же время его дизайн достаточно специфичен, поэтому эта тенденция, как и лоферы на каблуке, может понравиться далеко не всем.

Мюли

Еще один вариант на каждый день - мюли. Это обувь без задника, которую легко обувать и снимать.

Она максимально комфортная и легкая, однако стилисты советуют не перегружать образ слишком мягкими вещами. Лучше всего они будут выглядеть с более структурированной одеждой.

К примеру, их можно сочетать с прямыми классическими брюками, офисными костюмами или джинсами. Такой образ подойдет для повседневных дел, работы или прогулки по городу.

А что с балетками?

Балетки также не следует списывать со счетов. Правда, сейчас они не находятся на абсолютном пике популярности.

В то же время это тот случай, когда тренд постепенно превратился в базовую вещь. Балетки продолжают носить инфлюэнсеры и модницы, а их популярность меняется в зависимости от сезона.

Отдельный вклад в популяризацию этой обуви внесли коллекции CHANEL. После появления большого количества балеток в коллекциях бренда они надолго закрепились в гардеробах поклонниц моды.

Поэтому отказываться от балеток только потому, что они сейчас не являются главным трендом, совсем не обязательно.