Лофери, мюлі чи jazz shoes: чим замінити кросівки цієї осені

Чому кросівки більше не в моді

Кросівки протягом останніх років стали чи не головним взуттям для повсякденних образів. Їх носили з джинсами, брюками, сукнями та навіть діловими костюмами. Однак модні тенденції змінюються, і цього сезону звичні спортивні моделі поступово відходять на другий план.

Зокрема, такі популярні моделі, як Adidas Samba, Gazelle та New Balance 530, більше не називають ключовим трендом сезону. Втім, це зовсім не означає, що улюблені кросівки потрібно викидати. Якщо вони вам подобаються та залишаються комфортними, їх, звичайно, можна продовжувати носити.

А от для тих, хто хоче освіжити гардероб і додати до образів більш актуальне взуття, є кілька цікавих варіантів.

Лофери

Першою альтернативою кросівкам можуть стати лофери. Щоправда, масивні моделі на товстій або тракторній підошві, які ще недавно були буквально всюди, цього сезону вже не належать до найбільш актуальних.

На зміну їм приходять класичні лофери з тонкою підошвою. Вони мають більш витончений вигляд і легко поєднуються з різними речами - від джинсів до класичних штанів та спідниць.

Ще один варіант - м'які лофери, які за формою нагадують сліпери. Вони особливо сподобаються тим, хто шукає максимально комфортне взуття на кожен день.

Лофери на підборах

А ось серед найбільш незвичних тенденцій сезону - лофери на підборах. Саме такі моделі запропонували люксові бренди.

Вони можуть мати гострий носок або подовжену квадратну форму. Щодо кольорів, дизайнери не обмежуються лише класичним чорним: у колекціях можна зустріти бордові, білі та інші варіанти.

Таке взуття точно привертає увагу, однак воно досить специфічне. Лофери на підборах підійдуть далеко не кожній шанувальниці класичного стилю, але саме як модний акцент вони зараз актуальні.

Jazz shoes

Ще одна цікава заміна кросівкам - так зване джазове взуття, або jazz shoes.

Цей тренд отримав нове життя після показів CELINE, а згодом подібні моделі почали з'являтися і в інших брендів.

За дизайном jazz shoes нагадують своєрідний гібрид балеток і кросівок. Вони мають дуже м'яку конструкцію та тонку підошву, тому практично не відчуваються на нозі.

Саме комфорт - одна з головних переваг такого взуття. Водночас його дизайн досить специфічний, тому ця тенденція, як і лофери на підборах, може сподобатися далеко не всім.

Мюлі

Ще один варіант на кожен день - мюлі. Це взуття без задника, яке легко взувати та знімати.

Воно максимально комфортне й легке, однак стилісти радять не перевантажувати образ надто м'якими речами. Найкраще вони виглядатимуть із більш структурованим одягом.

Наприклад, їх можна поєднувати з прямими класичними брюками, офісними костюмами або джинсами. Такий образ підійде для повсякденних справ, роботи чи прогулянки містом.

А що з балетками?

Балетки також не варто списувати з рахунків. Щоправда, зараз вони не перебувають на абсолютному піку популярності.

Водночас це той випадок, коли тренд поступово перетворився на базову річ. Балетки продовжують носити інфлюенсери та модниці, а їхня популярність змінюється залежно від сезону.

Окремий внесок у популяризацію цього взуття зробили колекції CHANEL. Після появи великої кількості балеток у колекціях бренду вони надовго закріпилися у гардеробах прихильниць моди.

Тому відмовлятися від балеток лише через те, що вони зараз не є головним трендом, зовсім не обов'язково.