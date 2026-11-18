Кто сыграл Люсию в GTA 6

Имя Манни Л. Перес (Manni L. Perez) появилось среди номинантов The Game Awards 2026 в категории "Лучшая актерская игра". Рядом с ним организаторы указали Grand Theft Auto VI.

Это подтвердило участие американской актрисы в создании игры. В то же время, премия не назвала ее персонажку, а Rockstar Games еще не представила полный актерский состав.

Однако именно Перес поклонники GTA называли исполнительницей роли Люсии после первого трейлера в декабре 2023 года. Игроки заметили сходство голоса, лица и мимики актрисы с главной героиней.

Манни Л. Перес (фото: instagram.com/mannilperez)

Как выглядит Манни Л. Перес в реальной жизни

Манни Л. Перес действительно напоминает Люсию Каминос. У них похожие черты лица, темные волосы, карие глаза и выразительные брови. Особенно заметно сходство в кадрах, где героиня имеет собранные волосы.

В повседневной жизни актриса экспериментирует с прическами. На профессиональных фотографиях ее можно увидеть с прямыми волосами, кудрями и разными укладками.

Пока неизвестно, насколько точно разработчики воссоздали облик Перес при создании Люсии. Rockstar не раскрывала деталей работы над цифровой моделью героини.

Манни Л. Перес с братом (фото: instagram.com/mannilperez )

Манни Л. Перес работала над GTA еще до шестой части

GTA 6 - далеко не первое сотрудничество Манни Л. Перес с серией Grand Theft Auto. В 2013 году она озвучила второстепенную персонажку - посетительницу клуба в GTA V.

В 2019 году ее голос снова появился во вселенной Rockstar Games. Актрисе приписывают озвучивание одной из работниц казино в GTA Online, раздающей карты за столом для блэкджека.

Ее персонажка появилась в обновлении The Diamond Casino & Resort, вышедшем 23 июля 2019 года. Оно добавило к игре роскошный казино-отель в Лос-Сантосе с новыми персонажами и развлечениями.

Работница казино, которую приписывают Манни Л. Перес (скриншот)

Где раньше снималась Манни Л. Перес

Хотя для многих геймеров имя Перес стало открытием, в киноиндустрии она работает уже больше десяти лет.

Актриса училась в Школе искусств Тиша Нью-Йоркского университета, где овладевала актерским мастерством. Кроме работы перед камерой, она занимается озвучиванием и увлечением движений - технологией, помогающей переносить движения актеров на персонажей компьютерных игр.

В ее фильмографии есть несколько популярных сериалов:

"Закон и порядок: Специальный корпус" - сыграла Эсперансу Моралес, молодую боксерку, которая переживает сложный период в жизни.

"Джессика Джонс" - появилась в супергеройском сериале Marvel в роли Тины.

"Черный список" - сыграла мисс Айзексон.

"Полиция Чикаго" - исполнила роль Девон Розаты.

"Слепая зона" - сыграла Ванессу Эккерт.

Наибольшее признание Перес принесла именно роль в "Законе и порядке". В 2020 году она получила Imagen Awards как лучшую актрису второго плана на телевидении.

Манни Л. Перес в сериале "Закон и порядок: Специальный корпус" (скриншот)

Что известно о Люсии в GTA 6

Люсия Каминос - один из двух главных персонажей GTA 6 вместе с Джейсоном Дювалем.

Согласно официальной биографией Rockstar Games , она выросла в Либерти-Сити. Отец учил девушку драться еще в детстве, а потом Люсия оказалась в тюрьме после того, как стала на защиту своей семьи.

Выйдя на свободу, героиня решает больше не полагаться на удачу. Она стремится к обеспеченной жизни, о которой мечтала ее мать, и видит в знакомстве с Джейсоном возможность изменить свое будущее.

Однако общее уголовное дело затягивает пару в опасную историю, охватывающую весь штат Леонида.

Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Именно после выхода игры и появления полных титров можно будет окончательно установить, какую роль исполнила Манни Л. Перес.