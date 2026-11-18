Люсия из GTA 6: как в реальной жизни выглядит актриса, которую уже номинировали на The Game Awards
В преддверии выхода Grand Theft Auto VI стало известно имя актрисы, связываемой с главной героиней Люсией Каминос. Манни Л. Перес уже снималась в популярных американских сериалах, получала телевизионные награды и работала над предыдущей игрой серии.
Кто такая Манни Л. Перес, в каких проектах снималась и какой вклад внесла в создание GTA VI, рассказывает Styler.
Кто сыграл Люсию в GTA 6
Имя Манни Л. Перес (Manni L. Perez) появилось среди номинантов The Game Awards 2026 в категории "Лучшая актерская игра". Рядом с ним организаторы указали Grand Theft Auto VI.
Это подтвердило участие американской актрисы в создании игры. В то же время, премия не назвала ее персонажку, а Rockstar Games еще не представила полный актерский состав.
Однако именно Перес поклонники GTA называли исполнительницей роли Люсии после первого трейлера в декабре 2023 года. Игроки заметили сходство голоса, лица и мимики актрисы с главной героиней.
Как выглядит Манни Л. Перес в реальной жизни
Манни Л. Перес действительно напоминает Люсию Каминос. У них похожие черты лица, темные волосы, карие глаза и выразительные брови. Особенно заметно сходство в кадрах, где героиня имеет собранные волосы.
В повседневной жизни актриса экспериментирует с прическами. На профессиональных фотографиях ее можно увидеть с прямыми волосами, кудрями и разными укладками.
Пока неизвестно, насколько точно разработчики воссоздали облик Перес при создании Люсии. Rockstar не раскрывала деталей работы над цифровой моделью героини.
Манни Л. Перес работала над GTA еще до шестой части
GTA 6 - далеко не первое сотрудничество Манни Л. Перес с серией Grand Theft Auto. В 2013 году она озвучила второстепенную персонажку - посетительницу клуба в GTA V.
В 2019 году ее голос снова появился во вселенной Rockstar Games. Актрисе приписывают озвучивание одной из работниц казино в GTA Online, раздающей карты за столом для блэкджека.
Ее персонажка появилась в обновлении The Diamond Casino & Resort, вышедшем 23 июля 2019 года. Оно добавило к игре роскошный казино-отель в Лос-Сантосе с новыми персонажами и развлечениями.
Где раньше снималась Манни Л. Перес
Хотя для многих геймеров имя Перес стало открытием, в киноиндустрии она работает уже больше десяти лет.
Актриса училась в Школе искусств Тиша Нью-Йоркского университета, где овладевала актерским мастерством. Кроме работы перед камерой, она занимается озвучиванием и увлечением движений - технологией, помогающей переносить движения актеров на персонажей компьютерных игр.
В ее фильмографии есть несколько популярных сериалов:
- "Закон и порядок: Специальный корпус" - сыграла Эсперансу Моралес, молодую боксерку, которая переживает сложный период в жизни.
- "Джессика Джонс" - появилась в супергеройском сериале Marvel в роли Тины.
- "Черный список" - сыграла мисс Айзексон.
- "Полиция Чикаго" - исполнила роль Девон Розаты.
- "Слепая зона" - сыграла Ванессу Эккерт.
Наибольшее признание Перес принесла именно роль в "Законе и порядке". В 2020 году она получила Imagen Awards как лучшую актрису второго плана на телевидении.
Что известно о Люсии в GTA 6
Люсия Каминос - один из двух главных персонажей GTA 6 вместе с Джейсоном Дювалем.
Согласно официальной биографией Rockstar Games, она выросла в Либерти-Сити. Отец учил девушку драться еще в детстве, а потом Люсия оказалась в тюрьме после того, как стала на защиту своей семьи.
Выйдя на свободу, героиня решает больше не полагаться на удачу. Она стремится к обеспеченной жизни, о которой мечтала ее мать, и видит в знакомстве с Джейсоном возможность изменить свое будущее.
Однако общее уголовное дело затягивает пару в опасную историю, охватывающую весь штат Леонида.
Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Именно после выхода игры и появления полных титров можно будет окончательно установить, какую роль исполнила Манни Л. Перес.
Вас также может заинтересовать, почему номинация GTA 6 на лучшую игру года вызвала множество споров.