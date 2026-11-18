Хто зіграв Люсію в GTA 6

Ім'я Манні Л. Перес (Manni L. Perez) з'явилося серед номінантів The Game Awards 2026 у категорії "Найкраща акторська гра". Поруч із ним організатори вказали Grand Theft Auto VI.

Це підтвердило участь американської акторки у створенні гри. Водночас премія не назвала її персонажку, а Rockstar Games ще не представила повний акторський склад.

Проте саме Перес шанувальники GTA називали виконавицею ролі Люсії ще після першого трейлера у грудні 2023 року. Гравці помітили схожість голосу, обличчя та міміки акторки з головною героїнею.

Манні Л. Перес (фото: instagram.com/mannilperez)

Як виглядає Манні Л. Перес у реальному житті

Манні Л. Перес справді нагадує Люсію Камінос. У них схожі риси обличчя, темне волосся, карі очі та виразні брови. Особливо помітна схожість у кадрах, де героїня має зібране волосся.

У повсякденному житті акторка експериментує із зачісками. На професійних фотографіях її можна побачити з прямим волоссям, кучерями та різними укладками.

Поки невідомо, наскільки точно розробники відтворили зовнішність Перес під час створення Люсії. Rockstar не розкривала деталей роботи над цифровою моделлю героїні.

Манні Л. Перес з братом (фото: instagram.com/mannilperez)

Манні Л. Перес працювала над GTA ще до шостої частини

GTA 6 - далеко не перша співпраця Манні Л. Перес із серією Grand Theft Auto. У 2013 році вона озвучила другорядну персонажку - відвідувачку клубу у GTA V.

У 2019 році її голос знову з'явився у всесвіті Rockstar Games. Акторці приписують озвучування однієї з працівниць казино в GTA Online, яка роздає карти за столом для блекджеку.

Її персонажка з'явилася в оновленні The Diamond Casino & Resort, яке вийшло 23 липня 2019 року. Воно додало до гри розкішний казино-готель у Лос-Сантосі з новими персонажами та розвагами.

Працівниця казино, яку приписують Манні Л. Перес (скриншот)

Де раніше знімалася Манні Л. Перес

Хоча для багатьох геймерів ім'я Перес стало відкриттям, у кіноіндустрії вона працює вже понад десять років.

Акторка навчалася в Школі мистецтв Тіша Нью-Йоркського університету, де опановувала акторську майстерність. Окрім роботи перед камерою, вона займається озвучуванням і захопленням рухів - технологією, яка допомагає переносити рухи акторів на персонажів комп'ютерних ігор.

У її фільмографії є кілька популярних серіалів:

"Закон і порядок: Спеціальний корпус" - зіграла Есперансу Моралес, молоду боксерку, яка переживає складний період у житті.

"Джессіка Джонс" - з'явилася в супергеройському серіалі Marvel у ролі Тіни.

"Чорний список" - зіграла міс Айзексон.

"Поліція Чикаго" - виконала роль Девон Розати.

"Сліпа зона" - зіграла Ванессу Еккерт.

Найбільше визнання Перес принесла саме роль у "Законі і порядку". У 2020 році вона отримала Imagen Awards як найкраща акторка другого плану на телебаченні.

Манні Л. Перес у серіалі "Закон і порядок: Спеціальний корпус" (скриншот)

Що відомо про Люсію в GTA 6

Люсія Камінос - одна з двох головних персонажів GTA 6 разом із Джейсоном Дювалем.

Згідно з офіційною біографією Rockstar Games , вона виросла в Ліберті-Сіті. Батько навчав дівчину битися ще в дитинстві, а згодом Люсія опинилася у в'язниці після того, як стала на захист своєї родини.

Вийшовши на свободу, героїня вирішує більше не покладатися на удачу. Вона прагне забезпеченого життя, про яке мріяла її мати, і бачить у знайомстві з Джейсоном можливість змінити своє майбутнє.

Однак спільна кримінальна справа затягує пару в небезпечну історію, яка охоплює весь штат Леоніда.

Реліз GTA 6 запланований на 19 листопада 2026 року для PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Саме після виходу гри та появи її повних титрів можна буде остаточно встановити, яку роль виконала Манні Л. Перес.