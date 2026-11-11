Музыка из GTA: Vice City: хиты, возвращающие в город неоновых огней и пальм

Flash FM: попхиты, которые невозможно забыть

Flash FM - одна из самых известных радиостанций игры. Здесь собрали попмузыку и рок-композиции, хорошо передающие звучание первой половины 1980-х.

Среди самых узнаваемых композиций - Hall & Oates "Out of Touch". Не менее известен трек - Laura Branigan "Self Control", который прекрасно подходит к ночным поездкам виртуальным Майами.

Также на Flash FM можно услышать:

Wang Chung - "Dance Hall Days";

Bryan Adams - "Run to You";

The Outfield - "Your Love";

Yes - "Owner of a Lonely Heart";

The Buggles - "Video Killed the Radio Star".

Wave 103: синти-поп и новая волна

Если Flash FM отвечает за мейнстримовые попхиты, то Wave 103 погружает в другую часть музыкальной культуры 1980-х. Здесь звучат new wave, синти-поп и постпанк.

Один из главных хитов станции - Nena "99 Luftballons". Немецкая позиция в 1983 году стала международным хитом.

Еще одна знаковая песня - Blondie "Atomic". Ее сочетание диско, рока и новой волны хорошо вписывается в общую эстетику радиостанции.

В плейлисте также есть:

Kim Wilde - "Kids in America";

A Flock of Seagulls - "I Ran (So Far Away)";

Frankie Goes to Hollywood - "Two Tribes";

Gary Numan - "Cars";

The Human League - "(Keep Feeling) Fascination";

Spandau Ballet - "Gold".

Emotion 98.3: романтические баллады и медленные хиты

Emotion 98.3 - радиостанция для тех, кому ближе медленные композиции, софт-рок и мощные вокальные партии. Ее эфир построен вокруг романтических баллад, ставших неотъемлемой частью музыкальной культуры 1980-х.

Среди самых известных композиций - Toto "Africa". Песня вышла в 1982 году на альбоме "Toto IV" и впоследствии стала одним из самых больших хитов группы.

Еще один трек - Cutting Crew "(I Just) Died in Your Arms". Композиция 1986 сочетает мелодичный рок с характерным звучанием синтезаторов.

В плейлисте Emotion 98.3 также есть:

Foreigner - "Waiting for a Girl Like You";

REO Speedwagon - "Keep on Loving You";

Mr. Mister - "Broken Wings";

Roxy Music - "More Than This";

John Waite - "Missing You";

Night Ranger - "Sister Christian".

Fever 105: диско, фанк и танцевальная музыка

Fever 105 - находка для поклонников диско, соула, фанка и R&B. Радиостанция объединяет композиции, передающие атмосферу ночных клубов и вечеринок.

Одна из известнейших песен в ее эфире - The Whispers "And the Beat Goes On". Композиция в 1979 году стала большим хитом группы.

Еще один трек - Oliver Cheatham "Get Down Saturday Night". Танцевальная композиция 1983 года идеально соответствует настроению станции.

Среди других песен Fever 105:

Michael Jackson - "Wanna Be Startin' Somethin'";

Rick James - "Ghetto Life";

The Pointer Sisters - "Automatic";

Mary Jane Girls - "All Night Long";

Evelyn "Champagne" King - "Shame";

Kool & The Gang - "Summer Madness";

Indeep - "Last Night и DJ Saved My Life".

V-Rock: тяжелый рок и гитарные рифы

V-Rock - радиостанция для поклонников хард-рока и хэви-металла. Ее эфир заметно отличается от попмузыки Flash FM и танцевального звучания Fever 105.

Среди композиций, которые можно услышать на V-Rock, есть "I Wanna Rock" группы Twisted Sister. Песня вышла в 1984 году и стала одним из самых известных гимнов американского хард-рока.

Также в плейлисте есть "Cum On Feel the Noize" от Quiet Riot - кавер на песню британской группы Slade, которая в исполнении американских рокеров стала большим хитом 1983 года.

Другие композиции станции:

Judas Priest - "You've Got Another Thing Comin'";

Iron Maiden - "2 Minutes to Midnight";

Mötley Crüe - "Too Young to Fall in Love";

The Cult - "She Sells Sanctuary";

Loverboy - "Working for the Weekend";

Autograph - "Turn Up the Radio".

V-Rock также имеет свою вымышленную группу Love Fist, которая появляется непосредственно в сюжете Vice City. Ее участники дополняют сатирическое изображение рок-культуры 1980-х.

Wildstyle Pirate Radio: хип-хоп и электро

Wildstyle Pirate Radio знакомит с ранним хип-хопом и электро. В отличие от других станций здесь преобладают ритмические биты, электронные эксперименты и композиции, которые повлияли на развитие городской музыкальной культуры.

Один из самых известных треков - Grandmaster Flash and The Furious Five "The Message". Песня 1982 стала знаковой для истории хип-хопа благодаря социальной тематике.

Также стоит упомянуть Run-DMC с композицией "Rock Box", соединившей хип-хоп с роковым звучанием.

В плейлисте Wildstyle есть и другие интересные композиции:

Trouble Funk - "Pump Me Up";

Cybotron - "Clear";

Whodini - "Magic's Wand";

Kurtis Blow - "The Breaks";

Mantronix - "Bassline";

2 Live Crew - "Get It Girl".

Радиостанцию ведет вымышленный диджей Mr. Magic. Ее подборка помогает услышать, какими были ранние хип-хоп и электро еще до того, как эти направления стали частью мирового мейнстрима.