Настольные игры, где везение может решить все: Магические атлеты, Кубитос и другие
Можно тщательно продумывать каждый ход, но иногда достаточно одного броска кубика или неудачной карты, чтобы все планы разрушились. Именно за такие непредсказуемые моменты многие любят настольные игры, где немаловажную роль играет удача. А также это интересный способ развлечься при выключении света.
Редактор Styler Юлия Люшнева собрала пять игор, в которых придется рисковать, надеяться на везение и решать, когда лучше остановиться.
Магические атлеты
Представьте спортивные состязания, в которых на старт выходят не обычные бегуны, а персонажи с совершенно безумными способностями. Именно так выглядят Магические атлеты - настольная игра о гонке, где участники собирают собственные команды из четырех героев и соревнуются за победу в четырех забегах.
Правила довольно просты: игроки бросают кубики, передвигают своих атлетов по трассе и используют их особые способности. Однако здесь кто-то может сбить соперника с ног, скопировать чужую силу или вообще съесть другого участника гонки. Поэтому даже отстающий способен неожиданно оказаться впереди.
Больше всего в игре мне понравились персонажи. Некоторые атлеты и их способности могут заставить изрядно посмеяться. Также интересно, когда ты почти празднуешь победу, но очередной бросок кубика меняет ситуацию в пользу соперника. Именно из-за таких неожиданностей хочется сыграть еще одну партию.
Количество игроков: 2-6.
Продолжительность партии: около 30 минут.
Кубитос
"Кубитос" - еще одна игра о гонках, но здесь главными инструментами победы становятся разноцветные кубики. Участники соревнуются на необычных трассах, постепенно совершенствуют свои наборы кубиков и пытаются первыми добраться до финиша.
Каждый бросок может принести очки движения, ресурсы или специальные способности. В то же время игрок сам решает, удовлетвориться ли полученным результатом, или попытаться опрокинуть остальные кубики. Чрезмерный риск может обернуться неудачным броском, из-за которого придется потерять результаты текущего хода.
На мой взгляд, самое интересное здесь именно противостояние азарта и осторожности. Можно постепенно собирать сильный набор кубиков, но все равно беспокоиться перед очередным броском. Особенно эта игра должна понравиться любящим гонки, однако хочет иметь больше возможностей влиять на результат.
Количество игроков: 2-4.
Продолжительность партии: 30-60 минут
Бриллиант
В "Бриллианте" игроки становятся кладоискателями, отправляющимися исследовать опасные пещеры. Где-то в темноте их ждут драгоценные камни, но вместе с богатствами можно встретить ловушки. Задача проста – вернуться из экспедиции с большей добычей.
Во время каждой экспедиции участники решают, двигаться дальше или вернуться в лагерь с найденными сокровищами. Новые карты открывают дополнительные богатства или опасности. Если одинаковая ловушка произойдет дважды, все оставшиеся в пещере потеряют несохраненную добычу.
Больше всего мне нравится самая дилемма этой игры: пойти сейчас с небольшим выигрышем или рискнуть ради большего? Особенно интересно, когда один игрок решает вернуться, а остальные продолжают экспедицию. "Бриллиант" хорошо подходит для компании, которая любит азарт, но не хочет тратить много времени на изучение правил.
Количество игроков: 3-8.
Продолжительность партии: около 30 минут.
Проходимцы Кведлинбурга
В этой настольной игре участники превращаются в знахарей-шарлатанов, которые готовят удивительные снадобья на ярмарке в Кведлинбурге. Каждый пытается создать лучший эликсир, заработать деньги и получить как можно больше победных очков.
Игроки наугад достают из мешочков жетоны ингредиентов и добавляют их в котлы. Чем удачнее удастся приготовить зелье, тем больше может быть вознаграждение. Однако чрезмерное количество опасных ингредиентов приведет к взрыву котла. Поэтому нужно постоянно решать, следует ли вытаскивать следующий жетон.
Именно эта необходимость вовремя остановиться делает игру особенно увлекательной. В отличие от простых игр на случайность, здесь можно постепенно улучшать содержимое своего мешочка, покупая новые ингредиенты. Мне нравится такое сочетание удачи и планирования, когда даже хорошо подготовленный рецепт не гарантирует успеха.
Количество игроков: 2-4.
Продолжительность партии: около 45 минут.
Взрывные котята
"Взрывные котята" - карточная настольная игра, в которой участники пытаются продержаться подольше и не вытащить опасную карту. За милыми, но довольно странными кошачьими иллюстрациями скрывается игра, где каждый следующий ход может стать последним.
Участники поочередно разыгрывают карты и пополняют руку из бревна. Если кому случается взрывной котенок, он выбывает из игры, если у него нет карты для обезвреживания. Остальные карты позволяют пропускать ходы, заставлять соперников брать дополнительные карты, просматривать верхушку бревна или перемешивать ее.
Мне нравится замысел игры, в которой никогда не знаешь, кому именно достанется опасная карта. Здесь можно пытаться перехитрить соперников, но случайность все равно способна испортить даже хороший план. К тому же короткие партии делают "Взрывных котят" удачным вариантом для вечера, когда хочется сыграть несколько раз подряд.
Количество игроков: 2-5.
Продолжительность партии: около 15 минут.
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