Обновленная "Фабрика зірок" 2026: DOROFEEVA стала судьей, а POVIN 13-й фабриканткой - фото
17 сентября на SWEET.TV показали первое прайм-шоу обновленной "Фабрики зірок". По результатам зрительского голосования к 12 основным участникам присоединилась POVIN, а специальным судьей выпуска стала DOROFEEVA.
Кто стал 13-м фабрикантом и чем запомнилось первое прайм-шоу, рассказывает Styler.
Кто стал 13-м фабрикантом
17 сентября состоялось первое прайм-шоу обновленной "Фабрики зірок". 12 участников впервые вышли на большую сцену проекта, показали подготовленные образы и исполнили песни.
Одной из главных интриг вечера было оглашение 13-го фабриканта. Им стала Вероника Степаненко, выступающая под псевдонимом POVIN. За нее проголосовали 3975 зрителей.
В общей сложности во время голосования за участников кастинга отдали 26 938 голосов.
Сколько денег передадут Superhumans
Голосование должно было не только определить нового участника проекта. Чтобы подтвердить свой выбор, зрители могли символически поддержать фабрикантов гривной.
В результате SWEET.TV увеличит собранную во время голосования сумму в десять раз. В общей сложности 269 380 гривен передадут Superhumans Center.
Средства будут направлены, в частности, на работу отделения, где помогают украинцам с восстановлением слуха.
DOROFEEVA стала приглашенной судьей
Специальным гостем первого прайм-шоу стала DOROFEEVA. Она присоединилась к постоянной тройке судей - Ивану Клименко, Ирине Горовой и Алана Бадоеву.
Артистка оценивала первые выступления фабрикантов и особо отметила постановки шоу.
"Я счастлива, что в Украине такие свежие классные постановки, спасибо за это", - сказала DOROFEEVA.
Говоря о современных артистах, певица подчеркнула, что сегодня недостаточно хорошо петь. По ее мнению, артисту нужно уметь работать с разными форматами, менять образы, танцевать, давать интервью и вообще быть многогранным.
"Современная попартистка должна уметь и танцевать, и петь, и менять образы, и давать интервью, а это все очень сложно. Но я в вас верю, у вас все удастся", - обратилась она к участникам.
У фабрикантов уже вышли собственные песни
Первое прайм-шоу стало также стартом нового музыкального этапа проекта. Каждый из фабрикантов уже представил сольную песню.
Релизы доступны на основных стриминговых платформах. Таким образом, слушатели могут отдельно познакомиться с музыкой новых участников и их собственным звучанием.
На сцене шоу также появился Олейник. Вместе с Владимиром Дантесом он исполнил песню про ту самую девочку "Олю".
Где смотреть "Фабрику зірок"
Первый прайм-шоу обновленной "Фабрики зірок" уже доступен для просмотра на SWEET.TV. Новые выпуски будут выходить по пятницам.
Посмотреть премьерный выпуск также можно бесплатно на YouTube.
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