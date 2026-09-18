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Тренды 18 сентября 2026, 19:23

Обновленная "Фабрика зірок" 2026: DOROFEEVA стала судьей, а POVIN 13-й фабриканткой - фото

Зрители выбрали нового участника, а голосование помогло собрать деньги для украинского реабилитационного центра
Елена Ткаченко Елена Ткаченко редактор Styler
Первое прайм-шоу "Фабрики зірок" (коллаж: Styler)
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17 сентября на SWEET.TV показали первое прайм-шоу обновленной "Фабрики зірок". По результатам зрительского голосования к 12 основным участникам присоединилась POVIN, а специальным судьей выпуска стала DOROFEEVA.

Кто стал 13-м фабрикантом и чем запомнилось первое прайм-шоу, рассказывает Styler.

Кто стал 13-м фабрикантом

17 сентября состоялось первое прайм-шоу обновленной "Фабрики зірок". 12 участников впервые вышли на большую сцену проекта, показали подготовленные образы и исполнили песни.

Одной из главных интриг вечера было оглашение 13-го фабриканта. Им стала Вероника Степаненко, выступающая под псевдонимом POVIN. За нее проголосовали 3975 зрителей.

В общей сложности во время голосования за участников кастинга отдали 26 938 голосов.

Вероника Степаненко стала 13-й фабриканткой (фото: пресс-служба "Фабрики зірок")

Сколько денег передадут Superhumans

Голосование должно было не только определить нового участника проекта. Чтобы подтвердить свой выбор, зрители могли символически поддержать фабрикантов гривной.

В результате SWEET.TV увеличит собранную во время голосования сумму в десять раз. В общей сложности 269 380 гривен передадут Superhumans Center.

Средства будут направлены, в частности, на работу отделения, где помогают украинцам с восстановлением слуха.

Все "фабриканты" (фото: пресс-служба "Фабрики зірок")

DOROFEEVA стала приглашенной судьей

Специальным гостем первого прайм-шоу стала DOROFEEVA. Она присоединилась к постоянной тройке судей - Ивану Клименко, Ирине Горовой и Алана Бадоеву.

Артистка оценивала первые выступления фабрикантов и особо отметила постановки шоу.

"Я счастлива, что в Украине такие свежие классные постановки, спасибо за это", - сказала DOROFEEVA.

Надя Дорофеева (фото: пресс-служба "Фабрики зірок")

Говоря о современных артистах, певица подчеркнула, что сегодня недостаточно хорошо петь. По ее мнению, артисту нужно уметь работать с разными форматами, менять образы, танцевать, давать интервью и вообще быть многогранным.

"Современная попартистка должна уметь и танцевать, и петь, и менять образы, и давать интервью, а это все очень сложно. Но я в вас верю, у вас все удастся", - обратилась она к участникам.

Жюри "Фабрики зірок" ( фото: пресс-служба "Фабрики зірок")

У фабрикантов уже вышли собственные песни

Первое прайм-шоу стало также стартом нового музыкального этапа проекта. Каждый из фабрикантов уже представил сольную песню.

Ведущие шоу Владимир Дантес и Даша Кубик ( фото: пресс-служба "Фабрики зірок")

Релизы доступны на основных стриминговых платформах. Таким образом, слушатели могут отдельно познакомиться с музыкой новых участников и их собственным звучанием.

На сцене шоу также появился Олейник. Вместе с Владимиром Дантесом он исполнил песню про ту самую девочку "Олю".

Где смотреть "Фабрику зірок"

Первый прайм-шоу обновленной "Фабрики зірок" уже доступен для просмотра на SWEET.TV. Новые выпуски будут выходить по пятницам.

Посмотреть премьерный выпуск также можно бесплатно на YouTube.

Ранее мы рассказывали, кто вошел в 12 участников"Фабрика звезд".

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