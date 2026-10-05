Осенние каникулы 2026: когда и сколько дней будут отдыхать школьники

Когда осенние каникулы в 2026 году

Во многих школах осенние каникулы придутся на последнюю неделю октября. Ориентировочный период отдыха - с 26 октября по 1 ноября 2026 года включительно, то есть семь календарных дней.

В частности, именно такой график рекомендовали для столичных школ. Первый семестр в Киеве должен продлиться с 1 сентября по 23 декабря, а осенние каникулы запланированы с понедельника, 26 октября, до воскресенья, 1 ноября. К учебе школьники должны вернуться 2 ноября.

Одинаковые ли даты каникул во всех школах

Обязательного для всей Украины графика осенних каникул нет. Правительство определило, что 2026/2027 учебный год продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года, однако конкретную структуру учебного процесса определяют на местах.

Поэтому школа может установить другие даты каникул, учитывая ситуацию, особенности учебного процесса и потребности учащихся. Родителям следует проверять график именно своего учебного заведения.

Могут ли даты каникул измениться

Во время военного положения график обучения может корректироваться в зависимости от ситуации в конкретном регионе.

МОН также рекомендует школам адаптировать образовательный процесс при длительных воздушных тревогах, отключениях электроэнергии, проблемах с тепло- или водоснабжением. Поэтому даже утвержденный в начале года календарь при необходимости может быть изменен.

Таким образом, для многих школьников осенний отдых в 2026 году продлится семь дней - с 26 октября по 1 ноября. Однако окончательные даты следует уточнять непосредственно в своей школе.