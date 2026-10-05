rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Тренды Осенние каникулы 2026: когда и сколько дней будут отдыхать школьники
Тренды 05 октября 2026, 06:26

Осенние каникулы 2026: когда и сколько дней будут отдыхать школьники

Единого графика каникул для всех украинских школ нет, поэтому даты отдыха могут отличаться
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Когда осенние каникулы 2026 (коллаж: Styler)
Поделиться:

Уже к концу октября во многих украинских школах начнутся осенние каникулы. Ориентировочно ученики будут отдыхать неделю, однако конкретные даты каждое учебное заведение может определять самостоятельно.

Как рассказывает Styler со ссылкой на Министерство образования и науки Украины, каждая школа может самостоятельно определять дату каникул в рамках учебного года.

Когда осенние каникулы в 2026 году

Во многих школах осенние каникулы придутся на последнюю неделю октября. Ориентировочный период отдыха - с 26 октября по 1 ноября 2026 года включительно, то есть семь календарных дней.

В частности, именно такой график рекомендовали для столичных школ. Первый семестр в Киеве должен продлиться с 1 сентября по 23 декабря, а осенние каникулы запланированы с понедельника, 26 октября, до воскресенья, 1 ноября. К учебе школьники должны вернуться 2 ноября.

Одинаковые ли даты каникул во всех школах

Обязательного для всей Украины графика осенних каникул нет. Правительство определило, что 2026/2027 учебный год продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года, однако конкретную структуру учебного процесса определяют на местах.

Поэтому школа может установить другие даты каникул, учитывая ситуацию, особенности учебного процесса и потребности учащихся. Родителям следует проверять график именно своего учебного заведения.

Могут ли даты каникул измениться

Во время военного положения график обучения может корректироваться в зависимости от ситуации в конкретном регионе.

МОН также рекомендует школам адаптировать образовательный процесс при длительных воздушных тревогах, отключениях электроэнергии, проблемах с тепло- или водоснабжением. Поэтому даже утвержденный в начале года календарь при необходимости может быть изменен.

Таким образом, для многих школьников осенний отдых в 2026 году продлится семь дней - с 26 октября по 1 ноября. Однако окончательные даты следует уточнять непосредственно в своей школе.

Ранее Styler также рассказывал, как сделать 3 быстрые осенние аппликации.

Читайте также Таро-гороскоп на 5 октября: главные прогнозы для Водолеев, Львов и других знаков Зодиака 05 октября 2026, 06:01 Стрельцы, Водолеи и Весы получат шанс на новый старт: прогноз астролога Роуз на 4-11 октября 04 октября 2026, 20:09 Головоломка со спичками: найдите ошибку на фото и исправьте равенство за один ход 04 октября 2026, 19:33 Морковные клецки с чесноком и чили: яркий рецепт без мяса и яиц (видео) 04 октября 2026, 18:46
Больше интересного
Полезное Как убрать жвачку c одежды: проверенные методы для разных типов тканей 04 октября 2026, 18:03
Люди "Чувства не спрашивают": Ирина Билык заговорила о новой любви и показалась на видео с цветами 04 октября 2026, 17:19
Полезное Пятна на одежде после стирки: эффективные способы удаления жира, кофе, вина и косметики 04 октября 2026, 16:33
Вкусно Батат с BBQ-курицей: пошаговый рецепт сытного ужина в аэрогриле 04 октября 2026, 15:58
Люди Джамала впервые вышла на сцену с сыновьями: какими выросли Эмир и Селим 04 октября 2026, 15:12