Продуктовая корзина за 201 или 300 гривен: цены в супермаркетах 9 ноября

Гречка: за килограмм просят от 55 до 104 гривен

Гречневая крупа стала одним из самых дорогих товаров в проверенном наборе. Но её стоимость зависит от торговой марки и места покупки: за одинаковый вес можно заплатить почти вдвое больше.

По состоянию на 9 ноября цены следующие:

АТБ - гречневая крупа "Розумний вибір", ядрица быстроразваривающаяся, 1 кг - 85,90 грн .

"Сільпо" - гречневая крупа "Премія", ядрица быстроразваривающаяся, 1 кг - 54,99 грн .

Novus - гречневая крупа Novus, 1 кг - 104 грн .

"Ашан" - весовая гречневая крупа, 1 кг - 98,70 грн.

Цены на продукты в супермаркетах по состоянию на 9 ноября (коллаж: Styler)

Молоко

На цену молока влияют жирность, способ обработки и скидки. Для обзора выбрали упаковки по 900 г, чтобы сравнить товары одинакового веса.

В супермаркетах представлены следующие предложения:

АТБ - молоко "Своя Лінія", ультрапастеризованное, 1% - 39,90 грн .

"Сільпо" - молоко "Яготинське", 2,6% - 57,99 грн .

Novus - молоко "Яготинське", ультрапастеризованное, 2,5% - 46,99 грн .

"Ашан" - молоко "Яготинське", ультрапастеризованное, 2,5% - 44,90 грн.

Самым доступным среди проверенных товаров является молоко в АТБ. Сейчас оно стоит 39,90 грн благодаря скидке 15%, хотя обычная цена составляет 47,30 грн.

Яйца

Яйца оказались ещё одной категорией со значительным разбросом цен. Для сравнения выбрали упаковки по 10 штук категории С1, представленные в каждой торговой сети.

Цены на 9 ноября:

АТБ - яйца "Квочка", категория С1, 10 шт. - 68,90 грн .

"Сільпо" - яйца "Від доброї курки" Свіжість, категория С1, 10 шт. - 39,19 грн .

Novus - яйца Marka Promo, категория С1, 10 шт. - 58,99 грн .

"Ашан" - яйца Auchan, категория С1, 10 шт. - 62,90 грн.

Самая низкая цена среди выбранных упаковок - в "Сільпо". Десяток яиц здесь стоит 39,19 грн, что на 29,71 грн меньше, чем в АТБ.

Интересно, что в АТБ яйца "Квочка" уже продаются со скидкой 12%. Их предыдущая стоимость составляла 78,90 грн, а нынешняя - 68,90 грн. То есть даже акционное предложение может быть дороже товара другого производителя в соседнем супермаркете.

Подсолнечное масло: пол-литра можно купить дешевле 50 гривен

Для сравнения подсолнечного масла выбрали бутылки объёмом 500 мл. Все представленные товары рафинированные, хотя производители и отдельные характеристики продукции отличаются.

Стоимость масла в магазинах:

АТБ - подсолнечное масло "Своя Лінія", рафинированное, 500 мл - 53,13 грн .

"Сільпо" - подсолнечное масло "Премія", рафинированное, 500 мл - 55,99 грн .

Novus - подсолнечное масло "Щедрий Дар", рафинированное дезодорированное, 500 мл - 64,62 грн .

"Ашан" - подсолнечное масло Auchan, рафинированное, 500 мл - 49,40 грн.

Хлеб

Для обзора выбрали хлебобулочные изделия весом от 350 до 400 г:

АТБ - хлеб "Кулиничі" Европейский тостовый и отрубной, 350 г - 25,90 грн .

"Сільпо" - хлеб "Цар-хліб" Президентский столичный, 350 г - 18,01 грн .

Novus - хлеб Marka Promo Украинский, половина нарезанной буханки, 400 г - 25,79 грн .

"Ашан" - батон "Київхліб" Золотистый нарезанный, 380 г - 25,80 грн.

Сколько стоит продуктовая корзина 9 ноября

Чтобы оценить расходы на повседневные покупки, мы составили условную корзину из пяти товаров: 1 кг гречки, упаковки молока 900 г, десятка яиц, 500 мл подсолнечного масла и одной упаковки хлеба.

Если приобрести все пять выбранных продуктов в одном магазине, итоговая сумма будет следующей:

АТБ - 273,73 грн .

"Сільпо" - 226,17 грн .

Novus - 300,39 грн .

"Ашан" - 281,70 грн.

Самый маленький чек среди четырёх проверенных наборов - в "Сільпо", где покупка обойдётся в 226,17 грн.

Больше всего за выбранные товары придётся заплатить в Novus - 300,39 грн. Разница между этими корзинами составляет 74,22 грн.

Но если не ограничиваться одним супермаркетом и выбрать самые доступные товары из всех проверенных предложений, можно сократить расходы.

Самый дешёвый комбинированный набор выглядит так:

Гречка, 1 кг - "Сільпо", 54,99 грн .

Молоко, 900 г - АТБ, 39,90 грн .

Яйца, 10 шт. - "Сільпо", 39,19 грн .

Подсолнечное масло, 500 мл - "Ашан", 49,40 грн .

Хлеб, 350 г - "Сільпо", 18,01 грн.

Общая стоимость такой корзины - 201,49 грн.

По сравнению с набором из Novus экономия составляет 98,90 грн. Но стоит учитывать, что речь идёт о товарах разных производителей, а для приобретения самых дешёвых позиций придётся посетить три магазина.

Все приведённые цены взяты из онлайн-каталогов супермаркетов по состоянию на 9 ноября 2026 года. Стоимость может меняться в зависимости от города, магазина, наличия товара и окончания акций.