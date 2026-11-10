"Пшонка-стайл" отдыхает! Кто такой Владислав Соколов и почему от его фото тошнит весь Threads

Позолота, бархат и живой крокодил

Когда фотографии апартаментов днепровского бизнесмена Владислава Соколова оказались в открытом доступе, украинцы начали соревноваться в изобретательности словосочетаний.

Позолоченные колонны, огромная круглая кровать, красный бархат, резная мебель под французскую старину, барельефы, бассейны и... живой крокодил в стеклянном террариуме прямо посреди жилых комнат.

В соцсетях эти интерьеры уже окрестили "победой безвкусицы над здравым смыслом" и "Пшонка-стайлом 2.0".

Кто такой Владислав Соколов

Владиславу Соколову 47 лет. Он родился в Луганске, но на протяжении многих лет жил и развивал свою деятельность в Днепре.

Свой путь он начинал со спорта, однако впоследствии полностью переключился на бизнес в сфере торговли металлопрокатом.

В спортивных кругах его помнят как воспитанника луганской и днепропетровской школ бокса. Соколов посвятил рингу значительную часть молодости, участвовал в региональных и всеукраинских турнирах и получил звание кандидата в мастера спорта (КМС) по боксу.

По словам знакомых из его окружения, именно боксерский бэкграунд сформировал его характер и стиль ведения дел - жесткий, прагматичный и нацеленный на результат.

Спортивное прошлое Соколов не скрывал и позднее: в социальных сетях он периодически делился снимками с тренировок, поддерживал форму в частных спортивных залах и демонстрировал увлечение боевыми искусствами.

Хотя в СМИ Соколова часто упоминают как профессионального боксера, громких титулов, мировых поясов или кубков международного уровня в его карьере не было. Вся его спортивная история связана с любительским боксом. В открытых реестрах Федерации бокса Украины, архивах чемпионатов Украины среди взрослых и международных статистических базах (например, BoxRec) этот боксер-"чемпион" не фигурирует.

Во время выступлений за луганскую и днепропетровскую школы бокса он участвовал в региональных первенствах, городских соревнованиях и областных турнирах. Главным официальным достижением Соколова стало выполнение норматива кандидата в мастера спорта (КМС) Украины по боксу.

Бизнес и поход в политику

В 2015 году Соколов занимал должность коммерческого директора ООО "Торговый дом "Металлург" и даже пытался войти в большую политику - баллотировался в Днепропетровский областной совет. Депутатский мандат он тогда не получил, зато значительно расширил влияние в сфере поставок металла.

Позже следователи связали его имя с рядом компаний (в частности, "Сталь Плюс" и "ТД Тризуб"), которые стали крупными поставщиками материалов для государственных подрядов.

Интересно, что сам Соколов в документах сохранял скромность: на него официально зарегистрирован только ФЛП, и формально он не владеет ни роскошным жильем, ни элитным автопарком (при этом лишь в прошлом году он открыл ФЛП с основным видом деятельности "Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения").

Владелицей всего этого имущества является 73-летняя мать-пенсионерка бизнесмена - на нее зарегистрированы 17 автомобилей, среди которых и новые премиальные модели.

Семейная жизнь Соколова

О личной и семейной жизни 47-летнего днепровского бизнесмена в публичном пространстве известно немного. Он старался держать свою семью подальше от объективов камер и социальных сетей. По фотографиям в его аккаунтах можно сделать лишь вывод, что он воспитывает двоих детей - сына-подростка и дочь.

Информация об официальной супруге Соколова также отсутствует - юридически он не состоит в зарегистрированном браке.

В то же время в околобизнесовых кругах Днепра поговаривают, что роскошный пентхаус с позолотой и крокодилом обустраивался именно с учетом вкусов его спутницы жизни, имя которой, впрочем, никто не называет.

Крокодил, Rolls-Royce и позолоченные двери: что нашли в пентхаусе

Настоящая "визитная карточка" Соколова - его многоуровневый пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Днепра, который и вызвал шквал реакций в соцсетях.

Во время следственных действий фотографии жилья попали в сеть и наглядно показали, на что могут направляться миллионные состояния:

Экзотический зоопарк в комнате. Среди дворцовой мебели хозяин обустроил специальный террариум, в котором жил настоящий крокодил.

"Музейная" роскошь. Каждая комната оформлена в стилистике тяжелого барокко с элементами восточного изобилия. Вместо обычного ремонта - лепнина с позолотой, массивные позолоченные двери с орнаментами, позолоченные колонны и тяжелые красные обои.

Зона отдыха. В квартире оборудована собственная зона с бассейном, декор которого повторяет общий дух "дворца", а также спальня с огромной круглой кроватью и золотым изголовьем.

Элитный гараж. Возле апартаментов правоохранители обнаружили автопарк, среди которого выделяется внедорожник Rolls-Royce Cullinan стоимостью в сотни тысяч долларов.

Откуда состояние и почему гремит скандал

Волна обсуждений роскошного пентхауса возникла на фоне расследования возможного присвоения бюджетных средств, выделенных на строительство защитных сооружений для энергетических объектов Киевской области.

По данным расследований, в апреле и мае 2026 года Департамент регионального развития Киевской ОГА заключил 25 договоров на строительство таких объектов общей стоимостью почти 1,89 млрд грн. Основными подрядчиками стали ООО "Консалтинг-Буд" и ООО "Украинская строительная компания "Ю.Би.Си.". Значительную часть металлопроката для этих работ поставляло ООО "Сталь Плюс", которое также имело товарные операции с ЧП "ТД Тризуб" (обе эти компании, как мы уже писали выше, связывают с Владиславом Соколовым).

Так, согласно материалам судебного постановления от 14 октября 2026 года, с мая "Сталь Плюс" поставила металлопрокат "Консалтинг-Буд" примерно на 155,45 млн грн без НДС, а "Ю.Би.Си." - еще на 101,07 млн грн без НДС. Общий объем этих поставок составил около 256,5 млн грн.

При анализе финансово-хозяйственных операций правоохранители выявили существенные отклонения между ценами приобретения и последующей продажи металла. По предварительным расчетам, потенциальная разница составляет около 20,8 млн грн без НДС. Следствие проверяет, могли ли поставщики и субподрядные звенья использоваться для увеличения стоимости материалов и строительных работ, оплаченных из бюджета.

Именно в рамках этого уголовного производства правоохранители проводили обыски по адресам, связанным с фигурантами дела.

К слову, во время следственных действий были задокументированы не только роскошный пентхаус с крокодилом и элитный автопарк, но и изъяты вещественные доказательства, финансово-хозяйственная документация, печати компаний и значительные суммы наличных в разных валютах.

В настоящее время по делу продолжается серия экспертиз на предмет соответствия качества поставленного металла установленным стандартам и оценки реального ущерба, нанесенного государственному бюджету.

Следственные действия продолжаются, а фигурантам производства грозит привлечение к уголовной ответственности по статьям о присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах в условиях военного положения.