Вещи красивые, а образ странный: стилист объяснила ошибку, которую делают все модницы
Знакомая ситуация: вещь в магазине кажется идеальной, а дома ни один образ не выглядит так, как в голове. Оказывается, проблема часто не в одежде, а в одном простом правиле сочетания.
Почему вещь, которая нравится, может испортить весь образ
Часто мы покупаем одежду не случайно. Перед покупкой могли увидеть похожую вещь у блогерши, сохранить красивый образ в Pinterest или просто влюбиться в нее на витрине. А еще она идеально сидела во время примерки - ну как здесь пройти мимо?
Но проблема появляется уже дома, когда мы начинаем совмещать новую покупку с другими любимыми вещами.
Особенно часто это случается с яркой одеждой. Нас привлекает необычный цвет, интересный крой или заметная деталь, но вместо того чтобы дать этой вещи главную роль, мы добавляем еще несколько акцентов.
В результате образ начинает "конкурировать сам с собой".
Красный жакет, который потерялся среди деталей
Стилистка Елена Шевченко показала это на конкретном примере - образе с алым жакетом.
На первый взгляд кажется, что все вещи отдельно красивы: броский пиджак, блуза с принтом, интересная сумка, яркие колготки. Но вместе они производят совсем другое впечатление.
В верхней части образа сразу соревнуются несколько деталей: принт, ремень, пуговицы и очки. Глаза не понимают, за что зацепиться в первую очередь.
Отдельно добавляет дисбаланс сумка - ее коричневый ретро-оттенок будто живет в другой стилистической истории. Она не поддерживает образ, а создает еще один особый акцент.
Также стилист обращает внимание на длину сарафана и сочетание с колготками и босоножками. Из-за этих деталей образ может выглядеть перегруженным и даже напоминать не продуманный стильный комплект, а случайное сочетание всего самого лучшего.
Главное правило стильного образа
По словам Елены Шевченко, одна из самых распространенных ошибок - когда в образе одновременно пытаются сделать акцент на всем.
Работает простое правило: в комплекте должен быть один солист, а все остальное - фон.
Это может быть:
- яркий жакет
- необычная блуза
- заметная сумка
- акцентная обувь
- цветные колготки.
Но лучше не собирать все эти элементы в одном виде.
Как правильно носить яркие и акцентные вещи
В случае с красным жакетом именно он должен быть главной деталью. Поэтому рядом с ним лучше оставить спокойный верх, простую сумку и ясную обувь.
Яркие колготки могут остаться в образе, но тогда другие вещи должны быть максимально сдержанными, чтобы поддержать жакет, а не соперничать с ним.
Стильный образ - это не количество красивых вещей, а то, как они работают вместе. Иногда, чтобы любимая вещь наконец-то "заиграла", нужно не добавить еще что-то, а наоборот - убрать лишнее.
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