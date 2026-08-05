Речі красиві, а образ дивний: стилістка пояснила помилку, яку роблять усі модниці

Чому річ, яка подобається, може зіпсувати весь образ

Часто ми купуємо одяг не випадково. Перед покупкою могли побачити схожу річ у блогерки, зберегти красивий образ у Pinterest або просто закохатися в неї на вітрині. А ще вона ідеально сиділа під час примірки - ну як тут пройти повз?

Але проблема з’являється вже вдома, коли ми починаємо поєднувати нову покупку з іншими улюбленими речами.

Особливо часто це трапляється з яскравим одягом. Нас приваблює незвичайний колір, цікавий крій або помітна деталь, але замість того, щоб дати цій речі головну роль, ми додаємо ще кілька акцентів.

У результаті образ починає "конкурувати сам із собою".

Червоний жакет, який загубився серед деталей

Стилістка Олена Шевченко показала це на конкретному прикладі - образі з яскраво-червоним жакетом.

На перший погляд здається, що всі речі окремо красиві: помітний піджак, блуза з принтом, цікава сумка, яскраві колготки. Але разом вони створюють зовсім інше враження.

У верхній частині образу одразу змагаються кілька деталей: принт, ремінь, ґудзики та окуляри. Очі не розуміють, за що зачепитися першою чергою.

Окремо додає дисбалансу сумка - її коричневий ретро-відтінок ніби живе в іншій стилістичній історії. Вона не підтримує образ, а створює ще один окремий акцент.

Також стилістка звертає увагу на довжину сарафана та поєднання з колготками й босоніжками. Через ці деталі образ може виглядати перевантаженим і навіть нагадувати не продуманий стильний комплект, а випадкове поєднання всього найкращого одразу.

Стилістка розповіла про поширену помилку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Головне правило стильного образу

За словами Олени Шевченко, одна з найпоширеніших помилок - коли в образі одночасно намагаються зробити акцент на всьому.

Працює просте правило: у комплекті має бути один соліст, а все інше - фон.

Це може бути:

яскравий жакет

незвична блуза

помітна сумка

акцентне взуття

кольорові колготки.

Але краще не збирати всі ці елементи в одному образі.

Стилістка розповіла, як носити яскраві речі (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Як правильно носити яскраві та акцентні речі

У випадку з червоним жакетом саме він має бути головною деталлю. Тому поруч із ним краще залишити спокійний верх, просту сумку та зрозуміле взуття.

Яскраві колготки можуть залишитися в образі, але тоді інші речі мають бути максимально стриманими, щоб підтримати жакет, а не змагатися з ним.

Стильний образ - це не кількість красивих речей, а те, як вони працюють разом. Іноді, щоб улюблена річ нарешті "заграла", потрібно не додати ще щось, а навпаки - прибрати зайве.

З чим носити акцентні речі (фото: instagram.com/purpur.stylist)