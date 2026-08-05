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Тренди 05 серпня 2026, 15:52

Речі красиві, а образ дивний: стилістка пояснила помилку, яку роблять усі модниці

Ви теж додаєте до "луку" ще одну ефектну річ? Ось де ховається проблема
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Чому стильний одяг може виглядати погано (колаж Styler)
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Знайома ситуація: річ у магазині здається ідеальною, а вдома жоден образ із нею не виглядає так, як у голові. Виявляється, проблема часто не в одязі, а в одному простому правилі поєднання.

Styler з посиланням на допис в Instagram стилістки Олени Шевченко розповідає, як знайти баланс у образах з яскравими речами.

Чому річ, яка подобається, може зіпсувати весь образ

Часто ми купуємо одяг не випадково. Перед покупкою могли побачити схожу річ у блогерки, зберегти красивий образ у Pinterest або просто закохатися в неї на вітрині. А ще вона ідеально сиділа під час примірки - ну як тут пройти повз?

Але проблема з’являється вже вдома, коли ми починаємо поєднувати нову покупку з іншими улюбленими речами.

Особливо часто це трапляється з яскравим одягом. Нас приваблює незвичайний колір, цікавий крій або помітна деталь, але замість того, щоб дати цій речі головну роль, ми додаємо ще кілька акцентів.

У результаті образ починає "конкурувати сам із собою".

Червоний жакет, який загубився серед деталей

Стилістка Олена Шевченко показала це на конкретному прикладі - образі з яскраво-червоним жакетом.

На перший погляд здається, що всі речі окремо красиві: помітний піджак, блуза з принтом, цікава сумка, яскраві колготки. Але разом вони створюють зовсім інше враження.

У верхній частині образу одразу змагаються кілька деталей: принт, ремінь, ґудзики та окуляри. Очі не розуміють, за що зачепитися першою чергою.

Окремо додає дисбалансу сумка - її коричневий ретро-відтінок ніби живе в іншій стилістичній історії. Вона не підтримує образ, а створює ще один окремий акцент.

Також стилістка звертає увагу на довжину сарафана та поєднання з колготками й босоніжками. Через ці деталі образ може виглядати перевантаженим і навіть нагадувати не продуманий стильний комплект, а випадкове поєднання всього найкращого одразу.

Стилістка розповіла про поширену помилку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Головне правило стильного образу

За словами Олени Шевченко, одна з найпоширеніших помилок - коли в образі одночасно намагаються зробити акцент на всьому.

Працює просте правило: у комплекті має бути один соліст, а все інше - фон.

Це може бути:

  • яскравий жакет
  • незвична блуза
  • помітна сумка
  • акцентне взуття
  • кольорові колготки.

Але краще не збирати всі ці елементи в одному образі.

Стилістка розповіла, як носити яскраві речі (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Як правильно носити яскраві та акцентні речі

У випадку з червоним жакетом саме він має бути головною деталлю. Тому поруч із ним краще залишити спокійний верх, просту сумку та зрозуміле взуття.

Яскраві колготки можуть залишитися в образі, але тоді інші речі мають бути максимально стриманими, щоб підтримати жакет, а не змагатися з ним.

Стильний образ - це не кількість красивих речей, а те, як вони працюють разом. Іноді, щоб улюблена річ нарешті "заграла", потрібно не додати ще щось, а навпаки - прибрати зайве.

З чим носити акцентні речі (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Раніше Styler розповідав про те, що стиліст назвала 5 речей, які кричать про несмак.

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