Спасательный круг в море тревог: эти мультфильмы помогут взрослым держаться "на плаву"

Какие мультфильмы предлагают украинцы

"Чтобы хоть как-то "держать на плаву" свою психику, решила раз в неделю, когда никуда не спешу завтракать под мультфильм. Это идеалити. Когда видела такие советы в интернете, то не верила, что это так круто работает", - написала by.tabaskooo.

Девушка предложила следующие мультфильмы: "Дорога на Эльдорадо", "Том и Джерри: Волшебное кольцо", "Ледниковый период".

"Дорога на Эльдорадо"

Яркая приключенческая комедия о двух друзьях-авантюристах, Тулио и Мигеле, в руки которых случайно попадает карта легендарного города из золота. Это очень динамичная история с отличным юмором, невероятно красивой классической рисованной анимацией и атмосферными саундтреками от Элтона Джона.

Лента идеально поднимает настроение и погружает зрителя в состояние легкости, напоминая о ценности искренней дружбы, которая всегда оказывается дороже любых сокровищ.

"Том и Джерри: волшебное кольцо"

Полнометражное приключение любимых героев, предлагающее беспроигрышную комедию положений в магическом антураже. По сюжету мышонок Джерри случайно застревает в приключениях с котом.

"Ледниковый период"

Трогательный рассказ о формировании очень необычной "стаи", в которую входят мрачный мамонт Мэнни, жизнерадостный и назойливый ленивец Сид и хитрый саблезубый тигр Диего.

Все вместе они отправляются в опасное путешествие, чтобы вернуть младенца его семье. Этот мультфильм подкупает своей теплотой, хорошими шутками и идеей о том, что подлинную поддержку можно найти даже в самые тяжелые времена.

Также в комментариях украинцы предлагают "Чип и Дейл", "Лело и стеч", "Утиные истории", "Скуби Ду", "Ведьма", "Ателье колдовской шляпы".

"Чип и Дейл - двигайся на спасение"

Классический анимационный сериал о приключениях отважных бурундуков и команды спасателей. Вместе с изобретательницей Гаечкой, добрым силачом Сирогризом и крошечной мухой Вжиком они расследуют запутанные преступления и каждый раз побеждают коварных злодеев.

Этот мультфильм не только возвращает в безмятежные времена детства, но и дарит приятное ощущение того, что справедливость всегда побеждает.

"Лило и Стич"

Трогательная история про гавайскую девочку-сироту и генетически модифицированного инопланетянина, скрывающегося от преследователей под видом удивительной собаки.

Лента очень глубоко раскрывает темы принятия иначести, борьбы с одиночеством и безусловной поддержки. Главный месседж мультфильма о том, что "охана - это семья, а семью не покидают", работает как отличная терапия в моменты печали.

"Утиные истории"

Культовый сериал о невероятных путешествиях самого богатого в мире Скруджа Макдака и его сообразительных племянников. Поиски древних сокровищ, разгадки исторических тайн и постоянное противостояние с забавными братьями Гавсами гарантируют легкое настроение.

Динамический и всегда оптимистичный сюжет помогает мозгу переключиться и отдохнуть от обыденных тревог.

"Скуби-Ду"

Легендарный комедийный детектив о корпорации "Тайна". Четверо подростков и их большой трусливый пес путешествуют в своем ярком фургоне, параллельно раскрывая мистические загадки.

Специфический юмор и предполагаемый финал, в котором монстром всегда оказывается обычный мошенник, создают очень мощный успокаивающий эффект для психики.

"Ведьма" (WITCH)

Популярный фэнтезийный сериал о пяти обычных школьницах, неожиданно узнающих, что наделены магическими способностями и властью над стихиями. Теперь они должны защищать Вселенную от темных сил, одновременно решая типичные подростковые проблемы.

Эстетика магии, тема крепкой дружбы и красивая анимация делают эту историю идеальным вариантом для расслабленного утреннего просмотра.

"Ателье колдовских шляп"

Очаровательная история о девочке Коко, которая больше всего мечтает творить магию в мире, где такие способности даются только при рождении. Благодаря случайности она все же раскрывает секрет колдовства и становится ученицей настоящего мастера.

Это произведение очаровывает невероятно детализированной визуальной составляющей, очень уютной атмосферой и вдохновляющим рассказом о том, как сбываются самые смелые мечты.