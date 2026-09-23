Скинни, бежевый минимализм и танкетка: что Андре Тан советует заменить в 2026 году

Бежевый минимализм

Первым в списке Андре Тан назвал образы, построенные исключительно на нейтральном бежевом цвете. Речь идет не просто о любви к спокойным оттенкам, а о ситуации, когда весь "лук" состоит из одинаковых по настроению вещей: бежевый верх, обувь, сумка и минимум акцентов.

"Бежевый верх, бежевый низ, бежевая сумка и никакой эмоции", - описал такой образ дизайнер.

По словам Андре Тана, эпоха так называемой "тихой роскоши" сделала подобные комплекты слишком похожими друг на друга. Поэтому в 2026 году он советует не бояться добавлять в образ больше характера.

Среди актуальных приемов дизайнер называет фактуры, цветные акценты, большие украшения и интересные сумки. То есть даже если основа гардероба остается сдержанной, ее можно сделать более выразительной с помощью деталей.

"Образ должен иметь характер", - подчеркнул Андре Тан.

Джинсы скинни

Второй пункт, который наверняка вызовет больше споров, - очень узкие джинсы. Дизайнер прямо заявил, что скинни уже давно перестали быть главной базой современного гардероба.

В то же время это не означает, что такие джинсы нужно срочно выбрасывать. Андре Тан отметил, что их можно продолжать носить, если они вам нравятся. Однако называть скинни главным трендом 2026 года, по его мнению, не стоит.

Вместо этого современнее будут смотреться прямые, relaxed, wide-leg и другие более свободные силуэты. Они дают образу более актуальные пропорции и позволяют создавать более расслабленные комплекты.

Маленькие украшения

Еще одна тенденция, которая, по словам дизайнера, отошла на второй план - слишком деликатные украшения.

Речь идет о тонких цепочках, маленьких серьгах и минималистичных аксессуарах, которые практически не привлекают внимания. Андре Тан считает, что в 2026 году украшения должны быть броской частью образа, а не просто едва заметным дополнением.

Поэтому советует обратить внимание на массивные серьги, большие браслеты, колье и аксессуары со структурированными формами.

Такой подход хорошо работает даже с достаточно простой одеждой: выразительное колье или большие серьги могут сделать базовый комплект гораздо более интересным без необходимости добавлять многие другие детали.

Массивная танкетка

Четвертая вещь в списке Андре Тана - обувь на массивной танкетке.

Дизайнер понимает, почему женщины продолжают выбирать такую обувь: она удобна, прибавляет рост и может казаться практичнее тонкого каблука.

Но Андре Тан подчеркивает, что комфорт и актуальность - не всегда одно и то же.

"Удобно - это прекрасно. Но удобно и модно - это не всегда одно и то же", - отметил он.

Вместо массивной танкетки дизайнер предлагает обратить внимание на kitten heels, современные балетки, мюли или изящные лодочки. Такие модели помогут сохранить женственность образа и одновременно сделать его более актуальным.

Нужно ли выбрасывать вещи, которые Андре Тан назвал немодными

При этом дизайнер не призывает буквально избавляться от всех вещей, которые попали в его список. Особенно это касается джинсов скинни, которые многие женщины носят годами.

Андре Тан особо обратился к тем, кто не готов отказываться от любимой модели: если вам нравятся скинни, продолжайте их носить. Однако следует разделять личные предпочтения и статус вещи как главного тренда сезона.