Только самые внимательные найдут все 7 отличий в этой головоломке: есть всего 60 секунд
Если вы искали интересный тест на внимательность, то вот вам задача на весь день. Две спальни, где все вроде все одинаковое. Но нет, между картинками спрятано ровно 7 отличий, и найти их все за 60 секунд удается далеко не каждому.
Ставь таймер и проходи тест от Styler. Главное - не подглядывай сразу вниз, это нечестно.
Найди 7 отличий
Рассмотри обе картинки внимательно. Иногда самая маленькая деталь скрывается именно там, где ты уже смотрел.
Готов? Вот что нужно было найти:
- Кот скрылся с кровати
- Лампа на ночном столике не светится
- На книжной полке исчез горшок с цветами
- Шторы уже не так открыты, а рама стала другой
- Чашка на столике исчезла, теперь там книга
- У растения на подоконнике меньше листьев
- Картина на стене изменилась
Твой результат
7 из 7 - серьезно, это впечатляет. Ты увидел картину на стене, большинство к ней даже не добирается.
4-6 из 7 - неплохо. Обычно именно здесь все и останавливаются, что-то одно ускользает и все.
1-3 из 7 - кот исчез, а остальное упустил? Бывает, не расстраивайся.
0 из 7 - окей, теперь знаешь где искать. Взгляни еще раз и найди самостоятельно, так даже интереснее.
Ранее Styler предлагал найти 5 отличий между двумя кафешками, теперь попробуй и такой тест.