Тільки найуважніші знайдуть усі 7 відмінностей в цій головоломці: є лише 60 секунд
Якщо ви шукали цікавий тест на уважність, то ось вам задачка на увесь день. Дві спальні, де все начебто однаково. Але ні, між картинками заховано рівно 7 відмінностей, і знайти їх усі за 60 секунд вдається далеко не кожному.
Став таймер і проходь тест від Styler. Головне - не підглядай одразу вниз, це нечесно.
Знайди 7 відмінностей
Роздивись обидві картинки уважно. Іноді найменша деталь ховається саме там де ти вже дивився.
Готовий? Ось що треба було знайти:
- Кіт зник з ліжка
- Лампа на нічному столику не світиться
- На книжковій полиці зник горщик з квітами
- Штори вже не такі відкриті, а рама стала іншою
- Чашка на столику зникла, тепер там книга
- У рослини на підвіконні менше листя
- Картина на стіні змінилась
Твій результат
7 з 7 - серйозно, це вражає. Ти побачив навіть картину на стіні, більшість до неї навіть не добирається.
4-6 з 7 - непогано. Зазвичай саме тут всі і зупиняються, щось одне вислизає і все.
1-3 з 7 - кіт зник, а решту проґавив? Буває, не засмучуйся.
0 з 7 - окей, тепер знаєш де шукати. Поглянь ще раз і знайди самостійно, так навіть цікавіше.
Раніше Styler пропонував знайти 5 відмінностей між двома кафешками, тепер спробуй і такий тест.