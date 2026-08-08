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Тренди 08 серпня 2026, 08:38

Тільки найуважніші знайдуть усі 7 відмінностей в цій головоломці: є лише 60 секунд

Дві майже однакові спальні, але між ними є 7 відмінностей. Знайдеш усі?
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Тест на уважність (колаж: Styler)
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Якщо ви шукали цікавий тест на уважність, то ось вам задачка на увесь день. Дві спальні, де все начебто однаково. Але ні, між картинками заховано рівно 7 відмінностей, і знайти їх усі за 60 секунд вдається далеко не кожному.

Став таймер і проходь тест від Styler. Головне - не підглядай одразу вниз, це нечесно.

Знайди 7 відмінностей

Роздивись обидві картинки уважно. Іноді найменша деталь ховається саме там де ти вже дивився.

Тест на уважність (зображення згенеровано ШІ)

Готовий? Ось що треба було знайти:

  • Кіт зник з ліжка
  • Лампа на нічному столику не світиться
  • На книжковій полиці зник горщик з квітами
  • Штори вже не такі відкриті, а рама стала іншою
  • Чашка на столику зникла, тепер там книга
  • У рослини на підвіконні менше листя
  • Картина на стіні змінилась

Твій результат

7 з 7 - серйозно, це вражає. Ти побачив навіть картину на стіні, більшість до неї навіть не добирається.

4-6 з 7 - непогано. Зазвичай саме тут всі і зупиняються, щось одне вислизає і все.

1-3 з 7 - кіт зник, а решту проґавив? Буває, не засмучуйся.

0 з 7 - окей, тепер знаєш де шукати. Поглянь ще раз і знайди самостійно, так навіть цікавіше.

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