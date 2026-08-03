Эти 5 вещей кричат о безвкусице: стилист назвала главные ошибки

Логомания без меры

Кажется, чем больше лого - тем дороже выглядит? На самом деле наоборот.

"Лого не делает образ дорогим. Когда бренд кричит из каждого сантиметра одежды, сумки, ремня или обуви - внимание переключается с человека на вещи", – говорит Дарья.

"По-настоящему роскошный стиль не нуждается в постоянных доказательствах. Он читается в качестве, посадке, тканях и потому, как человек себя несет. Статус не кричит. Он говорит тихо", - отметила она.

Телесные колготки с блеском или неправильного оттенка

Это кажется пустяком, но именно такие вещи сразу бросаются в глаза. Колготки с шимером, объясняет стилист, создают неестественный блеск, особенно заметный при дневном свете и на фотографиях.

"Если колготки темнее или желтее кожи - ноги начинают жить отдельной жизнью от всего образа. Если уж выбирать телесные колготки - они должны быть максимально незаметными", - рассказала Броншпиц.

Премиум-стилист Дарина Броншпиц (фото предоставлено пресс-службой)

Одежда не по размеру

Слишком тесные или слишком свободные вещи все равно портят всю "лук". Вещь должна работать на вашу фигуру, а не бороться с ней.

"Даже самый дорогой жакет потеряет свою элегантность, если он мал в плечах. Правильная посадка - это то, что всегда отличает дорогой гардероб от случайного набора вещей", - подчеркнула Дарья.

Фейки и вещи, имитирующие люксовые бренды

Думаете, что копию не видно? Стилист с 13-летним опытом говорит, что ее видно всегда.

Лучше честный масс-маркет без логотипов, чем вещь, которая пытается быть Hermès, Chanel или Dior.

"Дело даже не в качестве - они создают впечатление, что человек больше хочет выглядеть состоятельным, чем имеет собственный стиль. Настоящая элегантность никогда не строится на имитации", - отметила стилист.

Неопрятное состояние обуви и аксессуаров

Именно их люди видят вблизи и именно они выдают все. Стертые носки, сбитые каблуки, изношенные ручки сумок, поцарапанная кожа, грязная подошва - все это моментально удешевляет образ.

"Можно быть одетым очень просто, но если обувь и аксессуары выглядят ухоженно - общее впечатление будет дорогим. Лучше меньше вещей, но в безупречном состоянии", - пояснила Броншпиц.

Стиль, добавляет эксперт, это не о правилах ради правил. Это об уважении к себе и умении создавать правильное впечатление еще до того, как вы начнете говорить.

"Безвкусица почти никогда не стоит дешево. Очень часто он стоит дорого. Просто деньги были вложены не туда", - резюмировала Дарья.