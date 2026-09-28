От цветной кожи до прозрачных моделей: какие юбки в тренде осенью 2026

Трендовые юбки на осень 2026

Юбки-"карандаши" в новом прочтении

Одним из главных трендов сезона стали юбки-"карандаши". Впрочем, речь идет не о классической офисной модели, которую многие привыкли носить раньше.

Актуальная версия стала более расслабленной и длинной. Дизайнеры предлагают модели с разрезами, карманами, интересной фактурой и необычными деталями.

Такую юбку можно сочетать с обувью на высоком каблуке или kitten heels. Для более прохладной погоды подойдут сапоги или другая высокая обувь, которая частично прячется под длинным подолом.

Акцентные юбки

Еще один заметный тренд - statement skirts, то есть юбки, которые сразу привлекают внимание. Это могут быть архитектурные силуэты, перья, пайетки, воланы, сложный крой или сочетание нескольких декоративных элементов.

Под такие модели не нужен сложный верх. Напротив, стилисты советуют уравновешивать яркую юбку максимально простыми вещами - однотонным свитером, базовым жакетом или лаконичным топом.

Подобные решения можно увидеть в коллекциях Dior, Chanel и других крупных модных брендов.

Цветная кожа вместо привычной черной

Кожаные юбки остаются актуальными, но в этом сезоне дизайнеры предлагают отойти от черного и шоколадного оттенков.

Осенью будут особенно эффектно смотреться модели из цветной кожи. В тренде - красный, серый, зеленый и терракотовый оттенки.

Такая юбка может стать ярким акцентом даже в довольно сдержанном образе. К примеру, цветную кожаную модель можно сочетать с базовым свитером, пальто нейтрального цвета и минималистической обувью.

Асимметричный крой

Асимметрия также остается среди основных модных приемов сезона. Неровное деление, необычные конструкции и нестандартные линии делают даже простую юбку гораздо интереснее.

Особенно много таких моделей можно увидеть на показах Victoria Beckham. Асимметричная юбка хорошо работает как самостоятельный акцент, поэтому остаток образа лучше оставить сдержанной.

Юбки, которые расширяются внизу

Среди новых силуэтов сезона стоит обратить внимание на модели, которые плотно облегают фигуру сверху, а ближе к низу расширяются.

Такой крой может дополняться воланами, асимметричным подолом или другими декоративными элементами. Подобные модели были представлены в коллекциях Mugler.

Особенно эффектно смотрятся кожаные варианты, сочетающие выразительный силуэт с фактурой материала.

Юбки в клетку

Клетка неожиданно вернулась на подиумы в обновленном виде. В этом сезоне дизайнеры предлагают забыть о скучных прямых моделях и обратить внимание на юбки с необычным кроем.

Сам принт может оставаться достаточно традиционным, но сложная форма или нестандартный силуэт делают вещи более современными.

Клетка подойдет тем, кто хочет добавить к осеннему гардеробу несколько классических мотивов, но не стремится выглядеть слишком консервативно.

Прозрачные и кружевные модели

Прозрачные и кружевные юбки также остаются в модных тенденциях сезона. В то же время это скорее вариант для особых случаев, чем универсальная вещь на каждый день.

Такую юбку можно выбрать для вечеринки, свидания, премьеры или другого мероприятия. Она может стать основой эффектного образа, особенно если правильно сбалансировать ее более сдержанными вещами.

Какую юбку выбрать этой осенью

Главная тенденция сезона - отказ от однообразия. В моде одновременно остаются базовые силуэты, но они получают новое прочтение благодаря длине, крою, цвету и фактуре.

Если хочется универсальный вариант, стоит обратить внимание на удлиненную юбку-"карандаш" или цветную кожаную модель. Для особого случая подойдут statement-юбки, асимметричные силуэты, кружева или прозрачные ткани.

А главное - в этом сезоне юбка не обязательно должна быть нейтральным дополнением образа. Она вполне может стать его главной изюминкой.