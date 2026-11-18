От Романа до Иордана: когда начинается зимний цикл праздников

Сегодня, 18 ноября, украинцы отмечают день святого Романа. Именно с него по народной традиции начинается большой зимний праздничный цикл, который завершается 6 января, на Крещение.

Отсюда и происходит известное изречение "От Романа до Иордана". За этот период украинцы праздновали Екатерины, Андрея, Николая, Рождество, Маланку и Василия. Молодежь собиралась на вечерницы, семьи готовили праздничные блюда, а по улицам ходили колядники и щедровщики.

После перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новый календарь большинство привычных дат сместилось на 13 дней. Теперь Романа отмечают не 1 декабря, а 18 ноября, Рождество - 25 декабря, а Иордан - 6 января.

В то же время, Рождественский пост, который в народе называют Филипповкой, начался еще 15 ноября.

Что известно о святом Романе и традициях этого дня

18 ноября церковь чтит память мучеников Платона и Романа. Святой Роман Кесарийский был диаконом из Палестины, жившим в начале IV века.

По данным Религиозно-информационной службы Украины , во время преследований христиан Роман находился в Антиохии, где продолжал проповедовать и поддерживать верующих. За преданность своей вере он подвергся преследованиям и погиб.

В украинском народном календаре Романа считали предвестником зимы. Наши предки внимательно присматривались к погоде в этот день, пытаясь предсказать, какими будут следующие месяцы.

Существовала даже поговорка: "Святий Роман покажет зиму вам".

Также в народе верили, что молитвы святому Роману помогают в хозяйственных делах и приносят благосостояние. Поэтому день начинали с посещения церкви, а уже потом приступали к повседневным заботам.

Однако наибольшее значение Романа имело как начало ожидания зимних праздников. Уже через несколько дней следует Введение, за ним - Екатерины, Андрея и целый ряд декабрьских праздников.

Календарь зимних праздников 2026-2027: все главные даты и традиции

21 ноября - Введение во храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая)

Один из самых больших богородичных праздников, посвященный происшествию, когда, по церковному преданию, трехлетнюю Марию привели в Иерусалимский храм. В народе Введение считали окончательным переходом от осени к зиме. Особое внимание обращали на первого гостя в доме, ведь верили, что он может определить благополучие семьи на следующий год.

24 ноября - День святой Екатерины

Этот праздник особенно любили незамужние девушки. Они собирались на вечерницы, гадали на будущую судьбу и срезали веточки вишни, которые ставили в воду. Если веточка расцветала до Рождества, это считали хорошей приметой будущего замужества.

30 ноября - День святого Андрея Первозванного

Один из самых веселых молодежных праздников, известный своими Андреевскими вечерницами. Главной забавой было кусание калиты - круглого обрядового коржа, который подвешивали к потолку. Парни пытались откусить кусок, а остальные участники их смешили и отвлекали. Девушки в это время гадали на сужденных.

1 декабря - День пророка Наума

В народе святого Наума считали покровителем учения и разума. Когда-то именно в этот день детей нередко отдавали в школу, веря, что обучение будет успешным. Отсюда и известная поговорка: "Пророк Наум наведет на ум".

4 декабря - День святой Варвары

Великомученицу Варвару в народной традиции особенно чтили женщины. В этот день в отдельных регионах избегали тяжелой домашней работы, хотя разрешалось заниматься рукоделием. Также присматривались к погоде, ведь Варвару считали предвестницей зимних морозов.

5 декабря - День святого Саввы

Следующий праздник после Варвары, посвященный преподобному Савве Освященному. В народном календаре Варвара, Савва и Николай образовывали своеобразную троицу зимних праздников. С ними связывали приход снега, морозов и настоящей зимы.

6 декабря - День святого Николая Чудотворца

Один из самых любимых детских праздников. По традиции ночью святой Николай оставляет детям подарки под подушками или в специально подготовленных туфельках. Его образ связывают с милосердием, помощью нуждающимся и добрыми делами. В некоторых семьях к празднику также выпекают медовые пряники - николайчики.

9 декабря - День святой Анны

Церковь отмечает Зачатие Пресвятой Богородицы праведной Анной, матерью Девы Марии. В прежние времена в этот день наблюдали за журавлями. По погоде пытались определить, какой будет остальная зима, а к святой обращались с молитвами о семье и детях.

12 декабря - День святого Спиридона

Праздник известен под народным названием Спиридон Солнцеворот. В традиционных верованиях его связывали с поворотом солнца к лету и увеличением светового дня. Эта символика происходит из старого календаря. Астрономическое зимнее солнцестояние действительно происходит позже, 21-22 декабря.

24 декабря - Святвечер

Вечер в канун Рождества, когда вся семья собирается за праздничным столом. По украинской традиции готовят кутью, компот и другие песни, часто двенадцать. В доме устанавливают дедух, а ужин по обычаю начинают с появлением первой звезды. Во многих местностях именно в этот вечер начинают колядовать.

25 декабря - Рождество Христово

Один из важнейших христианских праздников, посвященный рождению Иисуса Христа. Украинское Рождество невозможно представить без колядок, вертепов, семейных гостей и праздничных богослужений. В разных регионах сохранились собственные традиции рождественских обходов, приготовление кутьи и украшение дома.

26 декабря - Собор Пресвятой Богородицы

На следующий день после Рождества церковь особенно чествует Деву Марию, родившую Иисуса Христа. В церковной традиции также упоминают святого Иосифа Обручника, царя Давида и апостола Иакова. В народе продолжались рождественские гости, колядования и встречи с родственниками.

27 декабря - День святого Стефана (Степана)

Церковь чествует первомученика и архидьякона Стефана, одного из первых христианских мучеников. В народной традиции это еще один день рождественских гостинок. В некоторых местностях продолжали колядовать, а семьи посещали близких и знакомых.

31 декабря - Маланка, или Щедрый вечер

Один из самых ярких украинских народных праздников. Вечером люди переодеваются в обрядовые персонажи, среди которых Маланка, Василий, Коза и другие, ходят от дома к дому, поют щедривки и разыгрывают шутливые сценки. По церковному календарю в этот день чтят преподобную Меланию.

1 января 2027 года - День святого Василия Великого и Новый год

В первый день года церковь чествует Василия Великого и отмечает Обрезание Господне. В народе этот праздник связан с посевом. Утром сеятели заходят в дома, символически засевают их зерном и желают хозяевам достатка, здоровья и счастливого года.

5 января - Второй Святвечер, или Голодная кутья

Накануне Крещения семьи снова собираются за постным ужином, однако она обычно скромнее рождественского. Главным блюдом остается кутья. В церковном календаре этот день называют Навечерием Богоявления. В храмах проходят особые богослужения и освящение воды.

6 января - Крещение, Богоявление, или Иордан

Последний праздник традиционного цикла "От Романа до Иордана". Оно посвящено крещению Иисуса Христа в реке Иордан. Главная церковная традиция - великое освящение воды. Верующие набирают освященную воду домой, а в некоторых местностях священники освящают также реки и другие водоемы.

Календарь зимних праздников (фото: Styler)

Будут ли выходные на Рождество и Новый год

При военном положении нормы статьи 73 КЗоТ о праздничных и нерабочих днях не применяются, так определяет Закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В конце октября 2026 военное положение продлили до 29 января 2027, поэтому 25 декабря будет обычным рабочим днем.

Сокращенного рабочего дня в канун праздников тоже не будет: тот же закон останавливает действие статьи 53 КЗоТ. Поэтому 24 и 31 декабря будут работать по обычному графику.

Все указанные даты соответствуют новому церковному календарю. В отдельных общинах, продолжающих пользоваться юлианским календарем, неподвижные церковные праздники отмечают 13 дней позже. Народные обычаи могут отличаться в зависимости от региона Украины.