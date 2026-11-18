Від Романа до Йордана: коли починається зимовий цикл свят

Сьогодні, 18 листопада, українці відзначають день святого Романа. Саме з нього за народною традицією починається великий зимовий святковий цикл, який завершується 6 січня, на Водохреще.

Звідси й походить відомий вислів "Від Романа до Йордана". Упродовж цього періоду українці святкували Катерини, Андрія, Миколая, Різдво, Маланку та Василя. Молодь збиралася на вечорниці, родини готували святкові страви, а вулицями ходили колядники та щедрувальники.

Після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новий календар більшість звичних дат змістилася на 13 днів. Тепер Романа відзначають не 1 грудня, а 18 листопада, Різдво - 25 грудня, а Йордан - 6 січня.

Водночас Різдвяний піст, який у народі називають Пилипівкою, розпочався ще 15 листопада.

Що відомо про святого Романа і традиції цього дня

18 листопада церква вшановує пам'ять мучеників Платона та Романа. Святий Роман Кесарійський був дияконом із Палестини, який жив на початку IV століття.

За даними Релігійно-інформаційної служби України , під час переслідувань християн Роман перебував в Антіохії, де продовжував проповідувати та підтримувати вірян. За відданість своїй вірі він зазнав переслідувань і загинув.

В українському народному календарі Романа вважали провісником зими. Наші предки уважно придивлялися до погоди цього дня, намагаючись передбачити, якими будуть наступні місяці.

Існувала навіть приказка: "Святий Роман покаже зиму вам".

Також у народі вірили, що молитви до святого Романа допомагають у господарських справах і приносять добробут. Тому день починали з відвідування церкви, а вже потім бралися до повсякденних турбот.

Проте найбільше значення Романа мав як початок очікування зимових свят. Уже за кілька днів настає Введення, за ним - Катерини, Андрія та ціла низка грудневих свят.

Календар зимових свят 2026-2027: усі головні дати та традиції

21 листопада - Введення в храм Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста)

Одне з найбільших богородичних свят, присвячене події, коли, за церковним переказом, трирічну Марію привели до Єрусалимського храму. У народі Введення вважали остаточним переходом від осені до зими. Особливу увагу звертали на першого гостя в оселі, адже вірили, що він може визначити добробут родини на наступний рік.

24 листопада - День святої Катерини

Це свято особливо любили незаміжні дівчата. Вони збиралися на вечорниці, ворожили на майбутню долю та зрізали гілочки вишні, які ставили у воду. Якщо гілочка розквітала до Різдва, це вважали доброю прикметою щодо майбутнього заміжжя.

30 листопада - День святого Андрія Первозванного

Одне з найвеселіших молодіжних свят, відоме своїми Андріївськими вечорницями. Головною забавою було кусання калити - круглого обрядового коржа, який підвішували до стелі. Парубки намагалися відкусити шматок, а решта учасників їх смішила та відволікала. Дівчата тим часом ворожили на суджених.

1 грудня - День пророка Наума

У народі святого Наума вважали покровителем навчання та розуму. Колись саме цього дня дітей нерідко віддавали до школи, вірячи, що навчання буде успішним. Звідси й відома приказка: "Пророк Наум наведе на ум".

4 грудня - День святої Варвари

Великомученицю Варвару в народній традиції особливо шанували жінки. Цього дня в окремих регіонах уникали важкої домашньої роботи, хоча дозволялося займатися рукоділлям. Також придивлялися до погоди, адже Варвару вважали передвісницею зимових морозів.

5 грудня - День святого Сави

Наступне свято після Варвари, присвячене преподобному Саві Освяченому. У народному календарі Варвара, Сава та Миколай утворювали своєрідну трійцю зимових свят. Із ними пов'язували прихід снігу, морозів та справжньої зими.

6 грудня - День святого Миколая Чудотворця

Одне з найулюбленіших дитячих свят. За традицією, вночі святий Миколай залишає дітям подарунки під подушками або в спеціально підготовлених черевичках. Його образ пов'язують із милосердям, допомогою нужденним та добрими справами. У деяких родинах до свята також випікають медові пряники - миколайчики.

9 грудня - День святої Анни

Церква відзначає Зачаття Пресвятої Богородиці праведною Анною, матір'ю Діви Марії. У народі цей день називали Анною Зимовою або Холодною Анною. За погодою намагалися визначити, якою буде решта зими, а до святої зверталися з молитвами про родину та дітей.

12 грудня - День святого Спиридона

Свято відоме під народною назвою Спиридон Сонцеворот. У традиційних віруваннях його пов'язували з поворотом сонця до літа та майбутнім збільшенням світлового дня. Ця символіка походить зі старого календаря. Астрономічне зимове сонцестояння насправді відбувається пізніше, 21-22 грудня.

24 грудня - Святвечір

Вечір напередодні Різдва, коли вся родина збирається за святковим столом. За українською традицією готують кутю, узвар та інші пісні страви, часто дванадцять. У хаті встановлюють дідух, а вечерю за звичаєм починають із появою першої зірки. У багатьох місцевостях саме цього вечора починають колядувати.

25 грудня - Різдво Христове

Одне з найважливіших християнських свят, присвячене народженню Ісуса Христа. Українське Різдво неможливо уявити без колядок, вертепів, родинних гостин та святкових богослужінь. У різних регіонах збереглися власні традиції різдвяних обходів, приготування куті та прикрашання оселі.

26 грудня - Собор Пресвятої Богородиці

Наступного дня після Різдва церква особливо вшановує Діву Марію, яка народила Ісуса Христа. У церковній традиції також згадують святого Йосипа Обручника, царя Давида та апостола Якова. У народі продовжувалися різдвяні гостини, колядування та зустрічі з родичами.

27 грудня - День святого Стефана (Степана)

Церква вшановує первомученика й архідиякона Стефана, одного з перших християнських мучеників. У народній традиції це ще один день різдвяних гостин. У деяких місцевостях продовжували колядувати, а родини відвідували близьких і знайомих.

31 грудня - Маланка, або Щедрий вечір

Одне з найяскравіших українських народних свят. Увечері люди переодягаються в обрядових персонажів, серед яких Маланка, Василь, Коза та інші, ходять від хати до хати, співають щедрівки й розігрують жартівливі сценки. За церковним календарем цього дня вшановують преподобну Меланію.

1 січня 2027 року - День святого Василія Великого та Новий рік

Першого дня року церква вшановує Василія Великого та відзначає Обрізання Господнє. У народі це свято пов'язане з посіванням. Зранку посівальники заходять до осель, символічно засівають їх зерном і бажають господарям достатку, здоров'я та щасливого року.

5 січня - Другий Святвечір, або Голодна кутя

Напередодні Водохреща родини знову збираються за пісною вечерею, однак вона зазвичай скромніша за різдвяну. Головною стравою залишається кутя. У церковному календарі цей день називають Навечір'ям Богоявлення. У храмах відбуваються особливі богослужіння та освячення води.

6 січня - Водохреще, Богоявлення, або Йордан

Останнє свято традиційного циклу "Від Романа до Йордана". Воно присвячене хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан. Головна церковна традиція - велике освячення води. Віряни набирають освячену воду додому, а в деяких місцевостях священики освячують також річки та інші водойми.

Календар зимових свят (фото: Styler)

Чи будуть вихідні на Різдво та Новий рік

Під час воєнного стану норми статті 73 КЗпП про святкові та неробочі дні не застосовуються, так визначає Закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Наприкінці жовтня 2026 року воєнний стан продовжили до 29 січня 2027 року, тож 25 грудня буде звичайним робочим днем.

Скороченого робочого дня напередодні свят теж не буде: той самий закон зупиняє дію статті 53 КЗпП. Тож 24 і 31 грудня працюватимуть за звичайним графіком.

Усі наведені дати відповідають новому церковному календарю. В окремих громадах, які продовжують користуватися юліанським календарем, нерухомі церковні свята відзначають на 13 днів пізніше. Народні звичаї також можуть відрізнятися залежно від регіону України.