От "Все женщины - ведьмы" до "Баффи": культовые сериалы, которые хочется посмотреть осенью

"Все женщины – ведьмы"

История трех сестер Галливелл, узнающих, что принадлежат к роду могущественных ведьм, давно стала классикой телевизионной мистики. Атмосферное здание в Сан-Франциско, Книга Таинств, заклятие и магический вайб начала 2000-х сейчас ощущаются особенно тепло.

Прю, Пайпер и Фиби пытаются совмещать обычную жизнь с борьбой против демонов, магических существ и собственных семейных проблем. Позже к истории присоединяется Пейдж, но главная "фишка" сериала не меняется, это смесь магии, сестричества, романтики и домашнего уюта.

"Баффи"

Баффи Саммерс – обычная школьница, но только на первый взгляд. На самом деле она избрана бороться с вампирами, демонами и другими существами, регулярно появляющимися в Саннидейле.

Сериал начинается почти как подростковая мистическая история, но постепенно становится гораздо глубже. В нем есть взросление, потери, дружба, сложные отношения и выбор между нормальной жизнью и ответственностью. А осенью он "заходит" особенно хорошо из-за темных сцен, старой школы, библиотеки и готично-подросткового настроения конца 90-х.

"Сплетница"

Манхэттен, частные школы, дорогие платья, вечеринки, интриги и анонимная Сплетница, знающая о героях больше, чем они сами хотели бы рассказать. Что может быть лучше для осени?

В центре сюжета Серена ван дер Вудсен, Блэр Волдорф, Чак Басс, Нейт Арчибальд и Дэн Гамфри. Их романы, измены, ссоры и примирения можно просматривать даже тогда, когда уже помнишь большинство сюжетных поворотов. И, конечно, осенний Нью-Йорк, пальто, шарфы, школьные формы и прогулки по Центральному парку, это отдельная причина вернуться в сериал именно сейчас.

"Отчаянные домохозяйки"

Кажется, что Вистерия-Лейн – это идеальная американская улица с красивыми домами, ухоженными газонами и успешными семьями. На самом же деле за каждой дверью скрываются тайны, измены, преступления и очень сложные отношения.

Сюжет держится на жизни Сьюзан, Линетт, Бри и Габриэль, а история легко переходит от комедии к драме и детективу. Сериал можно включить "на фоне", а потом вдруг обнаружить, что уже три часа ночи и нужно знать, что произошло дальше.

"Дневники вампира"

Здесь нас ждут Мистик-Фоллз, два брата-вампира, Елена Гилберт и бесконечное количество сверхъестественных проблем. Сериал начинается как романтическая драма, но быстро обрастает ведьмами, оборотнями, древними вампирами, родственными проклятиями и историями, простирающимися сквозь поколение.

Осень для "Дневников вампира" вообще почти природная среда. Здесь есть туман, леса, старые поместья, вечеринки, школьные коридоры и постоянное ощущение, что где-то рядом происходит что-то мистическое.

"Шоу 70-х"

Этот сериал не о магии или вампирах, но у него есть другая суперсила. Сюжет дарит абсолютное чувство уюта. Компания подростков проводит время в подвале Эрика Формана, спорит, влюбляется, ссорится с родителями, слушает музыку и пытается понять, что делать со своей жизнью.

Здесь много простых бытовых сцен, знакомого юмора и атмосферы, делающей сериал очень комфортным. Еще интересно снова увидеть молодых Милу Кунис и Эштона Кутчера задолго до того, как их экранная история получила продолжение уже в реальной жизни.

"Доктор Хаус"

Грегори Хаус – блестящий эксперт, который может разгадать самый сложный медицинский случай, но при этом регулярно доводит до бешенства коллег и пациентов.

Каждая серия построена вокруг нового загадочного диагноза, но со временем не менее важными становятся отношения Хауса с Уилсоном, Кадди и его командой. Это очень хороший сериал для просмотра. Даже если помнишь главные сюжетные линии, отдельные медицинские истории легко забываются. А знакомый сарказм Хауса работает даже спустя годы.

"Сверхъестественное"

Дин и Сэм Винчестеры ездят по Америке на черной Chevrolet Impala, охотятся на привидений, демонов, вампиров и других существ и параллельно пытаются спасти друг друга от очередной катастрофы.

Первые сезоны особенно хорошо подходят для осени: мотели, темные дороги, маленькие городки, старые дома, легенды и отдельные мистические истории почти в каждой серии. А еще "сверхъестественное" это именно тот сериал, где после нескольких эпизодов снова начинаешь воспринимать Винчестеров как старых знакомых. И даже если впереди 15 сезонов, это почему-то совсем не пугает.