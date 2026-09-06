Не тратьте деньги впустую: стилист назвала платья, которые быстро выйдут из моды

Прозрачное платье

Прозрачные платья регулярно появляются на подиумах, красных дорожках и соцсетях. Однако, по словам стилиста, эффектная картинка не всегда означает комфорт в повседневной жизни.

Такая модель может потребовать тщательного подбора белья, нижнего платья или других дополнительных слоев. Поэтому вместо легкого и расслабленного образа можно постоянно думать о том, насколько прозрачна ткань и не привлекает ли она лишнего внимания.

Поэтому перед покупкой стоит оценить не только то, как платье смотрится на фото, но и как часто вы сможете его носить.

Платье в азиатском стиле

Еще один тренд, который может оказаться слишком специфичным для повседневного гардероба - платья в азиатском стиле. Речь идет о моделях с воротниками-стойками и характерными застежками на петлях.

Такие детали сразу задают образу определенную стилистику, поэтому сочетать их с другими вещами может быть сложнее. Как отмечает Марковская, подобное платье легко становится вещью на несколько выходов, после чего его образ быстро надоедает.

Baby doll dress

Платья в стиле baby doll также могут оказаться сложными для продолжительного использования. Их легко узнать по инфантильным деталям - большим воротникам, бантам, пышным силуэтам и акцентом на "кукольности".

На фотографиях такой образ может выглядеть интересно и необычно. Однако в реальной жизни ему часто нужны контрастные детали, уравновешивающие чрезмерно романтический или детский характер платья.

Без такого баланса образ может выглядеть слишком инфантильным, а само платье - потерять универсальность.

Бархатное платье

Бархат стилистка называет особенно коварным материалом. Он сам по себе смотрится выразительно, поэтому дополнительный декор, складной крой или большое количество акцентов могут легко перегрузить образ.

В результате вместо современных нарядов можно получить слишком театральный или старомодный вид. Особенно осторожно следует обращаться с сочетанием бархата, большого количества декора и сложных силуэтов.

Поэтому если вы выбираете бархатное платье, лучше разрешить материалу оставаться главным акцентом образа.

Платье с большим цветочным принтом

Большие цветы на всю поверхность платья – еще один тренд, который может быстро утратить актуальность. Масштабный принт сразу привлекает внимание и часто становится главной деталью образа.

Поэтому другие элементы, в частности обувь, аксессуары и даже внешность самого человека, могут отойти на второй план. Стилист советует учитывать этот эффект перед покупкой и подумать, будет ли легко вписать такую вещь в ваш гардероб.

Экстремальное мини

Отдельно Марковская обратила внимание на экстремально короткие платья. Этот тренд, ассоциирующийся с эстетикой 2000-х, в последнее время активно возвращался в моду.

Впрочем, сейчас его популярность, по словам стилистки, постепенно идет на убыль. Поэтому покупка очень короткого платья только для тренда может оказаться неудачным вложением в гардероб.

Эксперт советует не гнаться за каждым вирусным трендом, а прежде всего оценивать, насколько вещь соответствует вашему стилю и останется ли актуальной после завершения сезона.

Как не стать заложницей сезонного тренда

Главный совет стилиста - не покупать вещь только потому, что она сейчас массово появляется в соцсетях. Яркий тренд может привлечь внимание, но это еще не значит, что он станет удачной инвестицией в гардероб.

Перед покупкой стоит спросить себя, с чем вы сможете носить платье, сколько раз реально его оденете и вписывается ли оно в ваш привычный стиль. Именно универсальность и возможность создавать разные образы помогают избегать вещей, пылящихся в шкафу после нескольких выходов.