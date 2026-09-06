Не витрачайте гроші даремно: стилістка назвала сукні, які швидко вийдуть з моди

Прозора сукня

Прозорі сукні регулярно з'являються на подіумах, червоних доріжках та у соцмережах. Однак, за словами стилістки, ефектна картинка не завжди означає комфорт у повсякденному житті.

Така модель може вимагати ретельного підбору білизни, нижньої сукні або інших додаткових шарів. Через це замість легкого та розслабленого образу можна постійно думати про те, наскільки прозорою є тканина і чи не привертає вона зайвої уваги.

Тому перед покупкою варто оцінити не лише те, як сукня виглядає на фото, а й наскільки часто ви зможете її носити.

Сукня в азійському стилі

Ще один тренд, який може виявитися занадто специфічним для повсякденного гардероба, - сукні в азійському стилі. Йдеться про моделі з комірами-стійками та характерними застібками на петлях.

Такі деталі одразу задають образу певну стилістику, тому поєднувати їх з іншими речами може бути складніше. Як зазначає Марковська, подібна сукня легко стає річчю на кілька виходів, після чого її образ швидко набридає.

Baby doll dress

Сукні у стилі baby doll також можуть виявитися складними для тривалого використання. Їх легко впізнати за інфантильними деталями - великими комірами, бантами, пишним силуетом та акцентом на "ляльковості".

На фотографіях такий образ може виглядати цікаво й незвично. Проте в реальному житті йому часто потрібні контрастні деталі, які врівноважать надмірно романтичний або дитячий характер сукні.

Без такого балансу образ може виглядати надто інфантильним, а сама сукня - втратити універсальність.

Оксамитова сукня

Оксамит стилістка називає особливо підступним матеріалом. Він сам по собі виглядає виразно, тому додатковий декор, складний крій або велика кількість акцентів можуть легко перевантажити образ.

У результаті замість сучасного вбрання можна отримати надто театральний або старомодний вигляд. Особливо обережно варто поводитися з поєднанням оксамиту, великої кількості декору та складних силуетів.

Тому якщо ви обираєте оксамитову сукню, краще дозволити матеріалу залишатися головним акцентом образу.

Сукня з великим квітковим принтом

Великі квіти на всю поверхню сукні - ще один тренд, який може швидко втратити актуальність. Масштабний принт одразу привертає до себе увагу та часто стає головною деталлю образу.

Через це інші елементи, зокрема взуття, аксесуари та навіть зовнішність самої людини, можуть відійти на другий план. Стилістка радить враховувати цей ефект перед покупкою і подумати, чи легко буде вписати таку річ у ваш гардероб.

Екстремальне міні

Окремо Марковська звернула увагу на екстремально короткі сукні. Цей тренд, який асоціюється з естетикою 2000-х, останнім часом активно повертався у моду.

Втім, зараз його популярність, за словами стилістки, поступово йде на спад. Тому купівля дуже короткої сукні лише заради тренду може виявитися невдалим вкладенням у гардероб.

Експертка радить не гнатися за кожним вірусним трендом, а насамперед оцінювати, наскільки річ відповідає вашому стилю та чи залишиться актуальною після завершення сезону.

Як не стати заручницею сезонного тренду

Головна порада стилістки - не купувати річ лише тому, що вона зараз масово з'являється у соцмережах. Яскравий тренд може привернути увагу, але це ще не означає, що він стане вдалою інвестицією у гардероб.

Перед покупкою варто запитати себе, з чим ви зможете носити сукню, скільки разів реально її одягнете та чи вписується вона у ваш звичний стиль. Саме універсальність і можливість створювати різні образи допомагають уникати речей, які припадають пилом у шафі після кількох виходів.