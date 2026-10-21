Обувь, пальто или футболка: Андре Тан объяснил, на чем следует экономить в гардеробе

На чем не стоит экономить

Обувь

Андре Тан советует прежде всего инвестировать в обувь, ведь комфорт вы должны чувствовать каждый день. По словам дизайнера, при выборе важно ориентироваться не на рекламу или громкое имя бренда, а на собственные ощущения и качество изделия.

Обувь должна быть удобной, хорошо сидеть на ноге и выдерживать регулярное использование. Поэтому, по мнению модельера, на этой категории гардероба не стоит чрезмерно экономить.

Качественная верхняя одежда

Еще одна категория, на которую дизайнер готов тратить больше, - верхняя одежда. Он объясняет это тем, что хорошая вещь может оставаться актуальной и служить в течение пяти, а иногда и десяти лет.

При выборе Андре Тан советует обращать внимание на ткань, крой и посадку. Если все эти характеристики соответствуют ожиданиям, более дорогая покупка может оказаться более выгодной в долгосрочной перспективе, чем несколько более дешевых альтернатив.

Идеальная посадка вещей

По мнению дизайнера, даже качественная одежда не всегда выглядит безупречно без правильной посадки. Именно поэтому он не жалеет денег на услуги мастера, подгоняющего вещи в соответствии с фигурой.

Андре Тан отмечает, что удачная посадка иногда важнее дорогого логотипа. Вещь, которая хорошо сидит, может выглядеть значительно лучше и дороже, чем одежда от известного бренда, не соответствующая параметрам владельца.

На чем можно сэкономить

Базовые футболки

Экономить дизайнер советует на простых футболках, которые легко сочетать с разными вещами. В качестве примера он показал футболку H&M, которую носит сам.

В то же время Андре Тан отмечает, что даже базовая вещь должна хорошо сидеть и сохранять форму. Поэтому низкая цена сама по себе не должна быть главным критерием выбора: важно, чтобы футболка была аккуратной и не теряла своего вида после ношения и стирки.

Трендовые вещи

На одежду и аксессуары, которые быстро выходят из моды, Андре Тан также советует не тратить слишком много. Дизайнер объясняет это тем, что актуальность трендов может быть непродолжительной, так что дорогая покупка рискует остаться в шкафу уже через несколько месяцев.

"На трендовых вещах я всегда экономлю", - отметил модельер.

По его словам, к таким покупкам следует относиться осторожно: если вещь нужна только на короткий период, нет смысла вкладывать в нее значительную часть бюджета. Основой гардероба лучше делать вещи, которые можно носить в течение нескольких сезонов.

Аксессуары для конкретного образа

Отдельно дизайнер советует не переплачивать за аксессуары, которые нужны только для одного образа. Если вещь соответствует кратковременному тренду или подходит к ограниченному количеству комплектов, перед покупкой следует оценить, насколько часто ее удастся использовать.

Андре Тан предлагает считать не только цену, но и практическую пользу покупки. По его словам, вещь за 200 долларов, которую человек носит постоянно, может быть более разумным вложением, чем аксессуар за 20 долларов, годами лежащий в шкафу.

Как разумно распределять бюджет на гардероб

Советы Андре Тана сводятся к простому принципу: тратить больше стоит на часто используемые вещи, которые долго служат и влияют на комфорт и общий вид образа. На кратковременных трендах и предметах для одного выхода можно сэкономить.

Перед покупкой дизайнер советует оценивать качество материалов, посадку, долговечность и то, как часто вещь потребуется. Такой подход поможет избегать импульсивных затрат и постепенно собрать гардероб, в котором вещи действительно работают друг с другом.