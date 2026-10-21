Взуття, пальто чи футболка: Андре Тан пояснив, на чому варто економити в гардеробі

На чому не варто економити

Взуття

Андре Тан радить насамперед інвестувати у взуття, адже комфорт ви маєте відчувати щодня. За словами дизайнера, під час вибору важливо орієнтуватися не на рекламу чи гучне ім’я бренду, а на власні відчуття та якість виробу.

Взуття має бути зручним, добре сидіти на нозі й витримувати регулярне використання. Саме тому, на думку модельєра, на цій категорії гардероба не варто надмірно заощаджувати.

Якісний верхній одяг

Ще одна категорія, на яку дизайнер готовий витрачати більше, - верхній одяг. Він пояснює це тим, що хороша річ може залишатися актуальною та служити протягом п'яти, а іноді й десяти років.

Під час вибору Андре Тан радить звертати увагу на тканину, крій і посадку. Якщо всі ці характеристики відповідають очікуванням, дорожча покупка може виявитися вигіднішою в довгостроковій перспективі, ніж кілька дешевших альтернатив.

Ідеальна посадка речей

На думку дизайнера, навіть якісний одяг не завжди має бездоганний вигляд без правильної посадки. Саме тому він не шкодує грошей на послуги майстра, який підганяє речі відповідно до фігури.

Андре Тан наголошує, що вдала посадка іноді важливіша за дорогий логотип. Річ, яка добре сидить, може виглядати значно краще та дорожче, ніж одяг від відомого бренду, який не відповідає параметрам власника.

На чому можна заощадити

Базові футболки

Заощаджувати дизайнер радить на простих футболках, які легко поєднувати з різними речами. Як приклад він показав футболку H&M, яку носить сам.

Водночас Андре Тан зауважує, що навіть базова річ має добре сидіти та зберігати форму. Тому низька ціна сама по собі не повинна бути головним критерієм вибору: важливо, щоб футболка була охайною і не втрачала свого вигляду після носіння та прання.

Трендові речі

На одязі та аксесуарах, які швидко виходять із моди, Андре Тан також радить не витрачати надто багато. Дизайнер пояснює це тим, що актуальність трендів може бути нетривалою, тож дорога покупка ризикує залишитися в шафі вже за кілька місяців.

"На трендових речах я завжди економлю", - зазначив модельєр.

За його словами, до таких покупок варто ставитися обережно: якщо річ потрібна лише на короткий період, немає сенсу вкладати в неї значну частину бюджету. Натомість основою гардероба краще робити речі, які можна носити впродовж кількох сезонів.

Аксесуари для конкретного образу

Окремо дизайнер радить не переплачувати за аксесуари, які потрібні лише для одного певного образу. Якщо річ відповідає короткочасному тренду або пасує до обмеженої кількості комплектів, перед покупкою варто оцінити, наскільки часто її вдасться використовувати.

Андре Тан пропонує рахувати не лише ціну, а й практичну користь покупки. За його словами, річ за 200 доларів, яку людина носить постійно, може бути розумнішим вкладенням, ніж аксесуар за 20 доларів, який роками лежить у шафі.

Як розумно розподіляти бюджет на гардероб

Поради Андре Тана зводяться до простого принципу: витрачати більше варто на речі, які часто використовуються, мають довго служити та впливають на комфорт і загальний вигляд образу. Натомість на короткочасних трендах і предметах для одного виходу можна заощадити.

Перед покупкою дизайнер радить оцінювати якість матеріалів, посадку, довговічність і те, як часто річ буде потрібна. Такий підхід допоможе уникати імпульсивних витрат і поступово зібрати гардероб, у якому речі справді працюють одна з одною.