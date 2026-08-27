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Главная Тренды Забудьте о скучных кроссовках: Андре Тан показал самую модную обувь на осень 2026
Тренды 27 августа 2026, 07:19

Забудьте о скучных кроссовках: Андре Тан показал самую модную обувь на осень 2026

Одна эффектная деталь может полностью изменить даже базовый образ
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Какая обувь будет модной осенью 2026 (коллаж: Styler)
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Андре Тан рассказал, какие модели обуви стоит добавить в гардероб в сезоне осень 2026. Среди трендов - классика, ретромодели и эффектный декор, способные освежить привычные образы.

Styler со ссылкой на видео в Instagram модельера рассказывает, на какую обувь стоит обратить внимание в этом сезоне.

Оксфорды

Первыми в списке Андре Тана оказались классические черные оксфорды. По словам дизайнера, осенью 2026 года они могут стать интересной альтернативой обычным лоферам.

Но носить их следует не слишком буквально. Андре Тан советует создавать контраст и совмещать оксфорды с женственными платьями, юбками или расслабленными широкими брюками.

T-bar shoes

Еще одна актуальная модель сезона - туфли и балетки с характерным ремешком. Этот силуэт отсылает к моде прошлого века, в частности, эстетики 1920-х годов, которая заметно возвращается в сезоне осень-зима 2026/27.

Такая обувь хорошо вписывается как в женственные, так и в более современные повседневные образы.

Двухцветная обувь

Третий тренд - обувь в двух контрастных цветах. Один из самых известных примеров такого дизайна - культовые двухцветные туфли, популяризированные Коко Шанель.

Это может быть контрастный носок, пятка другого оттенка или сочетание двух цветов в одной паре. Такой простой акцент способен сделать даже базовый образ более интересным и визуально более дорогим.

Ультравысокие сапоги

Осенью 2026 года также следует обратить внимание на сапоги максимальной высоты. Андре Тан советует выбирать модели, которые подчеркивают ноги, но при этом не делают образ слишком женственным.

Сочетать их можно с длинными пальто, трикотажными вещами длины миди или объемным верхом. Такой баланс поможет сделать образ современным и сдержанным.

Обувь с эффектным декором

Пятый тренд - "вау-обувь" с заметным декором. В новом сезоне дизайнеры позволяют обуви быть едва ли не главным украшением образа.

В ход идут камни, металлические элементы, цветы, перья и другие декоративные детали. Главное правило здесь простое: чем ярче обувь, тем спокойнее должны быть остальные образы.

Так что если вы планировали осенью снова выбрать только универсальные кроссовки, возможно, пора дать шанс более акцентной обуви.

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