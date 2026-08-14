Средство для красоты, которое поколение зуммеров считает "немодным": вы все его знаете

Конец эпохи густых ресниц

По словам 22-летних девушек, яркие глаза сразу выдают наличие макияжа, что полностью противоречит популярной эстетике "чистой девушки" (clean girl aesthetic ).

Вместо туши зуммеры массово выбирают керлеры (щипцы для завивки ресниц) для легкого лифтинга. Они дополняют образ только оттеночным кремом, кремовыми румянами и блеском для губ.

Еще одна причина отказа от этого косметического средства состоит в высокой стоимости. Качественная тушь даже в масс-маркете сейчас стоит недешево, и молодежь просто не видит смысла переплачивать.

Статистика подтверждает падение спроса

Исследовательница данных Маде Лапуэрта проанализировала сотни онлайн-публикаций и подтвердила эту тенденцию. По ее словам, популярность туши стабильно падает в течение всего 2026 года.

В апреле спрос на этот продукт снизился на 38%. Зато поисковые запросы относительно "естественного макияжа" выросли вчетверо по сравнению с январем.

Тренд на "призрачные ресницы" увлекает красные дорожки

Этот минималистический тренд, известный как "призрачные реснички" (ghost lashes), увлек не только соцсети, но и высокую моду. Суть состоит в создании полноценного макияжа с идеально сияющей кожей, но с полным отсутствием туши или накладных ресниц на глазах. Это создает очень свежий и эфемерный образ.

Тенденция уже прочно закрепилась в мире моды и шоу-бизнеса:

модели на показах Dior весна-лето 2026 и шоу Chloé выходили на подиум именно с "призрачными ресницами";

Актриса Зендея активно использовала этот образ во время своего последнего престура;

Модель Джиджи Хадид помогла популяризировать тренд на нынешнем Met Gala.

Свадебная мода также меняет ориентиры

Отказ от драматической точки зрения дошел даже до свадебной индустрии. Визажисты отмечают, что клиентки все чаще просят сделать глаза более выразительными без использования тяжелых и заметных текстур.

Накладные ленточные ресницы остаются в прошлом, а им на смену приходят незаметные единичные пучки. Если же невеста все же хочет использовать тушь, визажисты выбирают исключительно коричневые оттенки. Это создает максимально естественный эффект "свои ресницы, только лучше".