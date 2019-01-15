"НКВДисти на службі народу": фотожаба на Гордона, Шуфрича і Добкіна розсмішила мережу

Колаж: РБК-Україна

Знімок був зроблений близько 10 років тому під час зйомок багатосерійного художнього фільму

Українська продюсер Олена Мозгова показала знімок, на якому Михайло Добкін, Нестор Шуфрич і Дмитро Гордон стоять в радянській формі часів Сталіна. Дану фотографію Мозгова опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Продюсер зазначила, що стилісти з допомогою одягу, так точно передали справжню суть "ностальгуючих по совку трьох богатирів".

Фото: Facebook/ Олена Мозгова

Варто зазначити, що фото зроблене під час зйомок фільму "Дау", де у всіх трьох були ролі. Цей знімок був зроблений в 2008-2009 роках.

Мережа дуже бурхливо відреагувала на це фото.

Скріншот з Facebook

"НКВДісти на службі народу", - прокоментувала Галина Дубініна.

Скріншот з Facebook

"А чим Гордон не угодив? Ці двоє зрозуміло" – написала Оля Підлужна.

Скріншот з Facebook

"Ця модель називалася "Сталінка". Остаточно вийшла з моди 25 лютого 1956 (20-й з'їзд КПРС)", - зазначила Ганна Максименко.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що Олена Мозгова звернула увагу на високу вартість опалення. Вона зазначила, що вартість газу невиправдано висока. За її словами, його видобуток і доставка не коштує грошей, які змушені платити мешканці України.

Раніше повідомлялося, що після підписання томосу в мережі з'явилися забавні фотожаби.