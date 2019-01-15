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"НКВДисты на службе народа": фотожаба на Гордона, Шуфрича и Добкина рассмешила сеть

STYLERКурьезы    15.01.2019 - 17:01
"НКВДисты на службе народа": фотожаба на Гордона, Шуфрича и Добкина рассмешила сеть
Коллаж: РБК-Украина

Снимок был сделан около 10 лет назад во время съемок художественного многосерийного фильма

Украинский продюсер Алена Мозговая показала снимок, на котором Михаил Добкин, Нестер Шуфрич и Дмитрий Гордон стоят в советской форме времен Сталина. Данную фотографию Мозговая опубликовала на своей странице в Facebook.

Продюсер отметила, что стилисты с помощью одежды, так точно передали истинную суть "ностальгирующих по совке трех богатырей".

&quot;НКВДисты на службе народа&quot;: фотожаба на Гордона, Шуфрича и Добкина рассмешила сеть

Фото: Facebook/Алена Мозговая

Стоит отметить, что фото сделано во время съемок фильма "Дау", где у всех троих были роли. Данный снимок был сделан в 2008-2009 годах.

Сеть очень бурно отреагировала на это фото.

&quot;НКВДисты на службе народа&quot;: фотожаба на Гордона, Шуфрича и Добкина рассмешила сеть

Скриншот с Facebook

"НКВДисты на службе народа", - прокомментировала Галина Дубинина.

&quot;НКВДисты на службе народа&quot;: фотожаба на Гордона, Шуфрича и Добкина рассмешила сеть

Скриншот с Facebook

"А чем Гордон не угодил? Эти двое понятно" – написала Оля Підлужна.

&quot;НКВДисты на службе народа&quot;: фотожаба на Гордона, Шуфрича и Добкина рассмешила сеть

Скриншот с Facebook

"Эта модель называлась "Сталинка". Окончательно вышла из моды 25 февраля 1956 (20-й съезд КПСС)", - отметила Анна Максименко.

&quot;НКВДисты на службе народа&quot;: фотожаба на Гордона, Шуфрича и Добкина рассмешила сеть

Скриншот с Facebook

Напомним, что Алена Мозговая обратила внимание на высокую стоимость отопления. Она отметила, что стоимость газа неоправданно высокая. По ее словам, его добыча и доставка не стоит денег, которые вынуждены платить жители Украины.

Ранее сообщалось, что после подписания томоса в сети появились забавные фотожабы.

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