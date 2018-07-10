"Чому ніхто не ліг?": російські військові намагалися зупинити гаубицю цеглою (відео)

Фото: military informant com

Солдати намагалися своїми силами зупинити самохідну машину

У Росії військовослужбовець однієї з військових частин намагалися зупинити самохідну гаубицю "Мста". Відповідне відео було опубліковано в YouTube.

На кадрах видно, як військові підкладають під цеглу гаубицю, яку забули поставити на гальмо. Тому солдати застосували фізичну силу – один з військових уперся в корпус, щоб уповільнити рух установки.

"Спроба, на щастя, вдала, зупинити самохідну установку "Мста", яку забули поставити на гальма", - сказано в підписі до ролика.

Відео: Військові намагаються зупинити гаубицю (youtube.com/Yuri Pasholok)

"Не зрозумів, навіщо цеглу знадобилися, коли після зупинки механік-водій вилазить з люка, він там всередині спав, чи що?" – пишуть в мережі.

"Чому ніхто сам під гусениці не ліг?" – поцікавилися юзери.

"Цю країну не перемогти. Головне, щоб, коли самі себе знищать, не зачепило інших", - зазначили в коментарях.

"Безвідповідальність, нехлюйство і брудні матюки", - підсумували користувачі.

До речі, українські танкісти продемонстрували повну готовність.

Бійці, які зараз базуються за кілька десятків кілометрів від лінії фронту, кажуть, що готові за першим наказом повернутися на передову.

"Якщо ти себе не тримаєш у формі, ти якось неохоче ставишся до зброї, до машини, і можеш десь помилитися... А керувати "Ведмедиком" важко. Там люк 70 кг, прочистити затвор важко, він 70 кг. Тому треба по мірі є тушонку і "прокачувати" собі м'язи", - сказали танкісти.

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