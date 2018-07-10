"Почему никто не лег?": российские военные пытались остановить гаубицу кирпичами (видео)

Фото: military informant com

Солдаты пробовали своими силами остановить самоходную машину

В России военнослужащий одной из воинских частей пытались остановить самоходную гаубицу "Мста". Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.

На кадрах видно, как военные подкладывают кирпичи под гаубицу, которую забыли поставить на тормоз. Потому солдаты применили физическую силу – один из военных уперся в корпус, чтобы замедлить движение установки.

"Попытка, к счастью, удачная, остановить самоходную установку "Мста", которую забыли поставить на тормоз", - сказано в подписи к ролику.

Видео: Военные пытаются остановить гаубицу (youtube.com/Yuri Pasholok)

"Не понял, зачем кирпичи понадобились, когда после остановки механик-водитель из люка вылезает, он там внутри спал, что ли?﻿" – пишут в сети.

"Почему никто сам под гусеницы не лег?" – поинтересовались юзеры.

"Эту страну не победить. Главное, чтобы, когда сами себя угробят, не задело других", - отметили в комментариях.

"Безответственность, разгильдяйство и грязные матюки", - подытожили пользователи.

Кстати, украинские танкисты продемонстрировали полную готовность.

Бойцы, которые сейчас базируются за несколько десятков километров от линии фронта, говорят, что готовы по первому приказу вернуться на передовую.

"Если ты себя не держишь в форме, ты как-то неохотно относишься к оружию, к машине, и можешь где-то ошибиться... А управлять "Мишкой" трудно. Там люк 70 кг, затвор прочистить трудно, он 70 кг с лишним. Поэтому надо по мере есть тушенку и "прокачивать" себе мышцы", - сказали танкисты.

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