"Підмосковні вечори": Кріштіану Роналду розсмішили російські традиції

У мережі з'явилося відео зустрічі збірної Португалії в РФ

Кріштіану Роналду розсмішили традиційні привітання дорогих гостей у Росії. Відео урочистій церемонії опублікували на YouTube-каналі Tech View.

Кріштіану Роналду разом зі збірною Португалії прибули до Москви для участі в чемпіонаті світу з футболу.

При приїзді на підмосковну базу в "Кратово" для команди Португалії влаштували традиційну урочисту церемонію. До футболістів вийшла дівчина в національному російському костюмі, з кокошником на голові.

Вона винесла коровай з сіллю, який запропонувала скуштувати португальцям. Все це супроводжувалося мелодією з пісні "Підмосковні вечори".

Першим коровай спробував сам Кріштіану Роналду. Йому для цього довелося спочатку дістати з рота жувальну гумку.

Після того, як футболіст покуштував коровай з сіллю, він повернувся до своїх товаришів і почав сміятися.

Відео: Зустріч збірної Португалії в РФ (YouTube/Tech View)

До речі, футболіст врятував журналістку від удару під час інтерв'ю.

Польський футболіст Михайло Паздан врятував журналістку під час інтерв'ю, використовуючи професійні навички. Відповідне відео з'явилося на каналі TVP Sport на Youtube.

Так, під час інтерв'ю, на журналістку почало падати знімальне обладнання, проте член національної збірної Михайло Паздан врятував її, використовуючи професійні навички. Після цього дівчина кілька секунд приходила в себе, проте знайшла в собі сили продовжити роботу.

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