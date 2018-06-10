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Интервью

Хорошая реакция: футболист спас журналистку от удара во время интервью (видео)

STYLERLIFE        10.06.2018 - 17:57
Фото: футболист (pxhere.com)
Фото: футболист (pxhere.com)

После ЧП журналистка продолжила работу

Польский футболист Михаил Паздан спас журналистку во время интервью, используя профессиональные навыки. Соответствующее видео появилось на канале TVP Sport на Youtube.

Так, во время интервью, на журналистку начало падать съемочное оборудование, однако член национальной сборной Михаил Паздан спас ее, используя профессиональные навыки. После этого девушка несколько секунд приходила в себя, однако нашла в себе силы продолжить работу.

Следует уточнить, что в сети футболиста уже успели прозвать "мастером кунг-фу". По мнению пользователей, инцидент является хорошим знаком перед грядущим чемпионатом мира в Российской Федерации.

Видео: футболист спас журналистку (Youtube-канал/TVP Sport)

Кстати, известный российский актер и футбольный болельщик Михаил Боярский жестко унизил сборную РФ в преддверии чемпионата мира по футболу.

"Нет, стыдно не будет, мы готовы к этому, так что стыдиться здесь нечего. На чемпионате сборная ничего не добьется. Если бы я разбирался в футболе так же, как в театре, то был бы тренером нашей команды, но я занимаюсь драматическим театром. В театрах тоже бывают проблемы. Футбол, честно говоря, наше больное место. Я думаю, в нем еще долго ничего не будет происходить", - сказал он.

Боярский уверен, что "россиянам на мировом чемпионате делать нечего".

"Мы играем в другую игру, у нас свой футбол, российский, а на мировом чемпионате нам делать нечего. Мы играть в эту игру не умеем. В финал выйдут Бразилия и Германия, а победит, скорее всего, последняя", - подчеркнул артист.

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Теги: чм-2018, спортсмены, футболист
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